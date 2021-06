Analýza: Měsíční půjčka 10.000 Kč může stát za pár měsíců i přes 18.000

Praha - Půjčka 10.000 korun, která je splatná za měsíc, může vyjít po pár měsících i na víc než 18.000 korun. Nejméně výhodné bývají internetové mikroúvěry od nebankovních společností. Ceny za půjčení peněz se mohou lišit až stonásobně. Ukázala to analýza podmínek poskytování malých půjček u 44 bank a nebankovních společností. Zaměřila se na internetové mikropůjčky, kreditní karty a kontokorent. Výsledky Indexu odpovědného úvěrování dnes zveřejnila společnost Člověk v tísni. Žebříček institucí sestavovala poprvé v roce 2009.

„Lidé odlišnosti mezi jednotlivými typy půjček příliš neřeší a nechávají se ovlivnit reklamou. To je velká chyba, protože rozdíly mezi internetovou půjčkou, kreditní kartou nebo kontokorentem jsou obrovské. Hlavní rozdíl bývá v ceně, kterou za půjčku zaplatíme," uvedl autor indexu David Borges. Pokud si podle něj člověk půjčí 10.000 korun, které chce rychle splatit, v bance vrátí obvykle pár stokorun navíc. "U některých půjček od nebankovních společností však může stejná půjčka stát za několik měsíců více než 15.000 korun. Rozdíl mezi cenami může tak být až stonásobný,“ upozornil expert.

Žebříček bank a nebankovních společností má lidem pomoci při rozhodování o tom, zda a od koho si peníze půjčí. Experti očekávají kvůli epidemii a koronavirové krizi zvýšení poptávky po úvěrech. V analýze sledovali 15 kritérií. Zaměřili se na náklady půjčky, sankce při zpoždění splátek, vstřícnost ke klientům a dostupnost a srozumitelnost informací. Jednalo se o částku 10.000 korun, která se měla splatit jednorázově za 30 dní. Následovat mohla tři prodloužení vždy o 30 dnů. Poskytovatel mohl získat čtyři hvězdičky.

„Je to podobné jako u hotelů či restaurací - čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel. Ke společnostem, které nemají v našem žebříčku ani jednu hvězdu, či obdrželi pouze jednu, bychom pro půjčku jít nedoporučovali. U dvouhvězdičkových je třeba být velmi obezřetný, tři nebo čtyři hvězdy pak ukazují na solidní standard, tedy v zásadě odpovědné poskytovatele,“ popsal Borges.

Čtyři hvězdičky získalo 12 poskytovatelů a tři hvězdičky dalších pět. Sedm společností mělo po dvou hvězdičkách. S jednou hvězdou skončilo devět společností a zbývajících 11 nemělo žádnou.

Podle výsledků a expertů společnosti Člověk v tísni by v případě nutnosti půjčit si měl být první volbou kontokorent. Poskytují ho jen banky. Podmínkou je stanovený minimální příjem na účet. Peníze se dají čerpat opakovaně, není třeba o ně znovu žádat. Při větší částce se ale lépe splácí úvěr v pravidelných splátkách, uvedli experti. Kreditní kartu by si lidé měli pořídit jen tehdy, pokud mají jistotu, že peníze zvládnou splatit. Když potřebují víc než pár tisíc, je vhodnější úvěr s pravidelnými splátkami. Peníze lze čerpat opakovaně a není o půjčení potřeba znovu žádat. Karty ale umožňují dlouhodobé zadlužování. Internetové mikropůjčky od nebankovních společností odborníci nedoporučují, označují je až za poslední možnost. Lidé by si měli vždy ověřit, kolik budou vracet. Úroky bývají ve stovkách procent. Půjčka se musí splatit najednou. Řada případů končí exekucí.

Podmínky poskytnutí půjčky má na webu všech 44 sledovaných poskytovatelů. Dvanáct z nich nezveřejnilo vzor smlouvy, jsou mezi nimi i banky. Většina společností má webovou kalkulačku ke spočítání nákladů, některé ale ukazují nulové poplatky. Některé společnosti schopnost splácet zkoumají podle autorů indexu jen povrchně a neprověřují klienty v registrech dlužníků. Bezplatné dluhové poradenství k mohou lidé získat na lince 770 600 800.