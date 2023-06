Analýza: Maso v akčních letácích je meziročně levnější

Praha - Ceny masa v akčních letácích obchodních řetězců jsou v červnu v průměru o šest procent nižší než loni. Akční ceny například kuřecích prsou nebo hovězí plece jsou nižší než loni díky větším slevám. Nejvíce klesla průměrná akční cena vepřové pečeně, která byla v červnu 112 korun za kilogram, je o 37 procent nižší. Vyplývá to z analýzy společnosti Česká distribuční, která zkoumá letáky sedmi největších obchodních řetězců. Průměrná sleva na maso letos byla 26 procent, loni to bylo 21 procent.

U vepřové pečeně je v letácích také největší průměrná sleva, obchody ji prodávaly o 35 levněji oproti běžné ceně, loni v červnu byla průměrná sleva 28 procent. Ostatní druhy vepřového masa jsou letos v akcích naopak dražší. Průměrná cena vepřové kýty byla 167 korun za kilogram, což je meziročně o pět procent více. Vepřová kýta stála v průměru 138 korun/kg, o 15 procent více než loni.

Z kuřecího masa byla letošní cena v letácích o 14 procent nižší u kuřecích prsou. Kilogram stál 132 korun. U kuřecích prsou také výrazně vzrostla průměrná sleva z loňských 20 procent na 32 procent z běžné ceny. Celé kuře je letos ve slevě levnější pouze o dvě koruny a v průměru stojí 68 korun za kilogram. O šest procent vzrostla akční cena kuřecích stehen na 88 korun/kg.

U hovězího masa meziročně klesla o deset procent na 207 korun za kilogram akční cena burgeru. O 11 procent je levnější hovězí plec, kilogram stál 227 korun. Akční cena za kilogram hovězích žeber klesla o procento na 144 korun.

Obchodní ředitel České distribuční Jaroslav Staněk uvedl, že obchodníci ve slevách nabízí 79 procent sledovaných položek. "Průměrná sleva letos dosahuje 26 procent, což je o pět procentních bodů více než loni. Díky letákům tedy domácnosti mohou ušetřit až čtvrtinu výdajů," doplnil.

K nákupům v akcích již několikrát vyzval také ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který opakovaně kritizuje obchodní řetězce za růst cen potravin. Nákupy ve slevách podle něj přispívají ke snižování cen. Řekl také, že akční ceny jsou ve skutečnosti normální ceny a běžné ceny v obchodech pouze zkreslují situaci na trhu.

Nekula v úterý uvedl, že meziroční inflace u potravin v květnu klesla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) z dubnových 17 procent na 14,5 procenta. Upozornil na to, že v lednu byla u potravin inflace 25 procent. Zároveň ale poukázal na to, že u některých potravin meziměsíčně ceny ale stoupají. Týká se to například pečiva, masa, mléčných výroků nebo zeleniny. Ministr podotkl, že k tomu dochází i přesto, že klesají ceny zemědělských komodit nebo energií.

Meziroční porovnání průměrných akčních cen a slev masa (červen 2022, červen 2023)

Položka (vždy 1 kg) Průměrná sleva 2022 Průměrná sleva 2023 Průměrná cena 2022 Průměrná cena 2023 Meziroční změna ceny Kuřecí prsa 20% 32% 154,06 Kč 132,25 Kč -14% Kuřecí stehna 27% 25% 82,90 Kč 87,90 Kč +6% Kuře celé 22% 26% 69,90 Kč 67,90 Kč -3% Vepřová krkovice 23% 34% 159,50 Kč 167,20 Kč +5% Vepřová kýta 24% 20% 119,72 Kč 137,72 Kč +15% Vepřová pečeně 28% 35% 176,85 Kč 111,72 Kč -37% Hovězí burger 11% 15% 231,24 Kč 207,29 Kč -10% Hovězí plec 24% 30% 256,27 Kč 227,18 Kč -11% Hovězí žebra 8% 18% 145,97 Kč 144,45 Kč -1% Celkem 21% 26% -6%

Zdroj: Česká distribuční