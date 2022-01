Analýza ČSÚ: Za desetiletí se zdvojnásobil počet lidí nad 65 let, kteří pracují

Praha - V Česku přibývá lidí nad 65 let, kteří dál pracují. Za posledních desetiletí se jejich počet téměř zdvojnásobil. Předloni chodilo do práce celkem 148.300 žen a mužů po pětašedesátce, tedy o 72.700 víc než v roce 2010. Vyplývá to z analýzy Senioři v ČR v datech, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Vláda Petra Fialy (ODS) má v plánu práci lidí v důchodovém věku podpořit. Česká společnost stárne, osoby nad 65 let tvoří podle analýzy už pětinu obyvatel republiky. Za poslední desetiletí jejich počet vzrostl o půl milionu na 2,1 milionu.

Podle analýzy v roce 2010 pracovalo 260.300 lidí nad 60 let. Předloni jich bylo 458.800. Nejvíc osob po šedesátce za poslední desetiletí chodilo do práce v roce 2018 na vrcholu konjunktury, a to 466.600. Autoři uvádějí, že za růstem počtu je stárnutí společnosti i odsouvání věkové hranice pro nástup do penze. Důchodový věk se každý rok zvyšuje o pár měsíců. U mužů dosahuje téměř 64 let, u žen je nižší podle počtu dětí. Ve 30. letech se penzijní věková hranice dostane na 65 let, kde by se měla podle zákona zmrazit. Rostou nejen počty pracovníků nad 60 let, ale i po pětašedesátce. Do práce předloni chodilo 148.300 osob nad 65 let, před desetiletím zhruba polovina. "Tento trend se projevuje jak ve skupině mužů, tak i žen," uvádí analýza.

Pětašedesátiletí a starší lidé tvořili 2,8 procenta zaměstnaných. V roce 2010 to bylo 1,5 procenta. Ve věku od 60 do 64 let pak bylo před deseti lety 3,8 zaměstnaných, předloni 5,9 procenta. Z lidí nad 65 let se základním vzděláním pracoval zhruba každý pětačtyřicátý. Mezi maturanty v seniorském věku to byl přibližně každý třináctý a mezi vysokoškoláky téměř každý pátý. Mnoho starších pracovníků zůstalo v administrativě, vědě, kultuře, školství, ale i ve zdravotní a sociální péči. Starší lidé s nižším vzděláním pak často byli v zemědělství a lesnictví.

Fialova vláda má v plánu práci lidí v důchodovém věku podpořit. V programovém prohlášení uvádí, že jim odpracované roky víc zohlední. Navýšení důchodu za takzvané přesluhování by tak mělo být vyšší než dnes. Kabinet slibuje také snížení zdanění a odvodů u částečných úvazků. Mezinárodní instituce doporučují Česku věk pro nástup do penze nezmrazovat a postupně dál odsouvat podle prodlužování života, aby byl důchodový systém udržitelný i pro budoucí generace penzistů a penzistek. Fialův kabinet se ve svém vládním programu o penzijním věku nezmiňuje. Podle stanovených pravidel ho bude posuzovat v roce 2024.