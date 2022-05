Analýza: Češi kvůli opatrnému rozložení financí ročně přijdou o 47 miliard korun

Praha - České domácnosti drží 64 procent svých peněz v hotovosti a na bankovních účtech, ročně tak kvůli příliš opatrnému rozložení financí přicházejí o 47 miliard korun. Ještě v roce 2016 byla tato "ztráta" 14 miliard korun, za nárůstem je i pandemie koronaviru, během níž některým lidem vzrostly úspory kvůli omezeným možnostem utrácet. Vyplývá to z analýzy společnosti Generali Investments, o níž dnes firma informovala ČTK.

Podíl 64 procent v hotovosti a na běžných účtech u domácností v ČR je podobný jako v Polsku nebo na Slovensku. Třeba v Německu je to 42 procent. Naopak v pojištění a penzijních fondech mají Češi 14 procent financí, zatímco Němci 37 procent.

Uváděných 47 miliard korun navíc by letos české domácnosti neztratily, kdyby větší část svých peněz přesunuly z hotovosti do investic a spořicích produktů. "Částka, o kterou Češi přicházejí, se za posledních šest let více než ztrojnásobila. Může za to celkové zbohatnutí domácností a nárůst úrokových sazeb," uvedla Generali Investments.

Podle její analýzy hodnota investic do fondů nebo akcií sice v posledních letech roste, do rozložení peněz ale výrazně promluvila pandemie koronaviru. Na jejím počátku skokově narostla nejkonzervativnější forma úspor v čele s hotovostí, neboť v krizích lidé často nevěří ani bankám, uvedl makroekonomický analytik Generali Investments CEE Martin Pohl.

"Dopad covidu na příjmy domácností se později ukázal být poměrně malý a zároveň domácnosti měly omezené možnosti, jak prostředky utratit. Na účtech se jim postupně začaly hromadit úspory, se kterými nepočítaly," doplnil Pohl. Část z těchto peněz sice Češi investovali, podle Pohla však rozložení financí tuzemských domácností stále není optimální.