Analytik: Koruna letos oslabila k euru a dolaru i měnám okolních zemí

Praha - Česká koruna letos oslabila nejen vůči hlavním světovým měnám, ale i k měnám okolních zemí. Naopak výrazně posílila k měnám zemí dovolenkových destinací, turecké liře a egyptské libře. ČTK to řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. K euru byl v pátek na konci obchodování kurz kolem 24,35 Kč/EUR, koruna je tak slabší o zhruba jedno procento než na začátku roku. K dolaru od začátku roku oslabila o 2,1 procenta na 23 Kč/USD.

Za výrazným oslabením koruny stojí primárně zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i USA. "Zatímco od České národní banky se dalšího zvýšení úroků s jistotou nedočkáme, obě hlavní centrální banky stále sazby zvyšují a zdá se, že alespoň americký Fed stále nemá svou práci hotovou. V USA by měly úrokové sazby do konce roku vzrůst ještě jednou a dle projekcí na vyšších úrovních přetrvají minimálně do roku 2026," uvedl Lajsek.

Na páru se švýcarským frankem koruna také oslabila, od začátku roku o 81 haléřů, což je téměř 3,5 procenta. Frank potvrdil svou pověst bezpečného přístavu zejména v polovině března, kdy se otřásaly americké i evropské banky. K britské libře koruna od začátku roku oslabila o téměř tři procenta, tedy 78 haléřů. Libra podobně jako euro a dolar těžila ze zvyšování úrokových sazeb.

I k měnám okolních států letos koruna oslabila. K maďarskému forintu se podle Lajska od začátku roku koruna znehodnotila o 64 haléřů. Stojí za tím zejména vysoká inflace, se kterou se Maďarsko stále potýká. Tamní centrální banka stále drží základní úrokovou sazbu na 13 procentech, a forint je tak velmi lákavý pro spekulanty. Velmi podobná je situace i na páru s polským zlotým. I k němu koruna od začátku roku oslabila, a to o 14 haléřů, což jsou necelá tři procenta. Polsko se také pere s vysokou inflací.

Výrazně naopak koruna posílila k exotickým měnám dovolenkových destinací, Turecka a Egypta. Obě země jsou ve velmi podobné situaci, jejich ekonomiky se dají podle Lajska prakticky nazvat rozvrácenými. Jak Turecko tak Egypt bojují s obrovskou inflací, jíž nepomáhají zkrotit ani vysoké úrokové sazby.

Turecká lira tak od začátku roku na páru s korunou oslabila o 30 procent, a poprvé v historii se dokonce dostala na páru s korunou pod hranici parity. Egyptská libra k české měně oslabila od začátku roku o 18 procent. Na dovolené v Turecku i Egyptě ale letos Češi tolik neušetří kvůli tamní obrovské inflaci, připomněl Lajsek.

Aktuální kurz koruny, který se pohybuje bezpečně nad hranicí 24,00 Kč/EUR, již zhruba odpovídá nevalné české ekonomické kondici, upozornil analytik Cyrrusu Vít Hradil. I ve zbytku roku předpokládá, že tuzemská měna zůstane poblíž nynějších úrovní. V její prospěch může hrát to, že ČNB bude při snižování sazeb nakonec zřejmě opatrnější, než trh aktuálně předpokládá. Rizikem v opačném směru je ovšem možné další zhoršení situace v tuzemském průmyslovém sektoru, podotkl.