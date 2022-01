Analytik: Česko by mělo hrát aktivní roli podporovatele Ukrajiny

Praha - Česko a její diplomacie by měly hrát aktivní roli podporovatele Ukrajiny a jejích ozbrojených sil. Myslí si to analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. ČTK řekl, že by Česko mělo Ukrajině co nejdříve dodat zbraně a další nepotřebné vojenské vybavení, případně alespoň finanční pomoc. Zároveň by se měly uskutečnit schůzky na vysoké úrovni, které Ukrajince ubezpečí o české podpoře.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes novinářům řekl, že ministerstva obrany, zahraničí a další experti jednají o možné pomoci Ukrajině. Česko podle něj musí hledat cesty, jak zemi pomoci a podpořit současně snahu zamezit možné ruské agresi. Ministerský předseda zatím neupřesnil konkrétní podobu pomoci.

Ukrajinci by kromě dodávek zbraní či finanční pomoci podle Havlíčka ocenili zapojení českých ozbrojených složek. Srovnal to s tím, že vláda ANO a ČSSD v prosinci schválila vyslání vojáků na polsko-běloruskou hranici kvůli migrační situaci. Nakonec k tomu ale nedošlo vzhledem ke stabilizaci situace.

"Je totiž českým zájmem, aby byla Ukrajina silnou a demokratickou zemí, která bude i region střední Evropy ochraňovat od ruské agrese, která zde probíhá již od roku 2014. Česká diplomacie v tomto kontextu Ukrajinu dlouhodobě podporuje, a to včetně dodávek vojenského vybavení a zbraní," dodal Havlíček.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu ve velmi blízké době a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ale tvrzení, že chystá útok proti svému sousedovi, popírá. Moskva požaduje, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za členský stát aliance.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že pobaltským zemím povolilo dodat Ukrajině některé zbraně vyrobené v USA. Pokud bude Ukrajina napadena Ruskem, Washington poskytne Kyjevu další armádní vybavení. Proti dodávkám západních zbraní na Ukrajinu se ostře staví Moskva.

Podle Havlíčka nelze vzhledem ke skomírajícímu diplomatickému dialogu a politickým vztahům mezi Západem a Ruskem možnost plnohodnotného vpádu Ruska na Ukrajinu zcela vyloučit. Po třech kolech rozhovorů mezi Ruskem a Západem se spíše přiblížila eskalace situace, nežli její urovnání, míní. Diplomatická výměna ale pokračuje například pátečním setkáním ministrů zahraničí Spojených států a Ruska.

"I zástupci americké diplomacie přitom poznamenávají, že nějaká forma útoku na Ukrajinu, například přes běloruské území, je skutečně reálnou možností. To bude jistě předmětem i zítřejšího (pátečního) vyjednávání a dalšího tlaku Spojených států na Rusko ve věci deeskalace, která se nejen neděje, ale ruské ozbrojené síly právě naopak do regionu východní Evropy přesouvají další jednotky," doplnil analytik.