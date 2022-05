Analytici: Zvýšení sazeb ČNB prodraží hypotéky, na které dosáhne méně lidí

Praha - Zvýšení sazeb České národní banky dále prodraží financování hypoték, na které také dosáhne méně lidí. Zhorší se rovněž podmínky financování podniků. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta. Tak vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999.

"Další růst úroků zhorší podmínky pro poskytování úvěrů. Do problémů se mohou dostat lidé, kteří se chystají refinancovat své hypotéky. Vlivem vyšších úrokových sazeb se jim zvýší měsíční splátky," uvedl analytik BH Securities Štěpán Křeček. Rovněž se podle něj prodraží financování státního dluhu, který v koronavirové době výrazně narostl.

Další zdražení peněz spolu se stále se zvyšujícími cenami energií znemožní spoustě Čechů dosáhnout na pořízení si svého vlastního bydlení, doplnil obchodní ředitel společnosti Ebury Tomáš Kudla. U lidí po vysoké škole, do 30 let věku, odhadl, že by mohlo jít až o 70procentní podíl.

"Navyšování úrokových sazeb ze strany ČNB představuje pro řadu firem zvyšování nákladů na financování, zejména pak pro menší firmy, a v aktuální ekonomické situaci ani firmám nepomáhá," komentoval rozhodnutí analytik Svazu průmyslu Bohuslav Čížek. Úrokové sazby v případě nových úvěrů nefinančním podnikům již za březen dosáhly 6,15 procenta, což je nejvíce v historii měření statistik ČNB od roku 2004. "Nyní je jasné, že opět dále porostou," poznamenal.

Tvrdá opatření ČNB se odrazí nejen ve stavebním průmyslu, ale v celé ekonomice, upozornil majitel investičního nemovitostního fondu ČSNF Daniel Římal. Zasáhne to především firmy, které čerpají provozní nebo investiční úvěry. "V momentě, kdy se zásahy ČNB naplno promítnou do nových hypoték nebo do jejich refinancování, se dnešní střední třída bude moci s vidinou vlastního bydlení rozloučit," podotkl.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky a splatnosti 25 let za poslední měsíc vzrostla podle analytika Fincentrum & Swiss Life Select Jiřího Sýkory.o více než 900 korun. Od letošního ledna to bylo až o téměř 2400 korun a od loňského června téměř o 5500 korun.

Zvýšení sazeb ČNB zvýší i úročení vkladů obyvatel. Například Trinity Bank okamžitě po rozhodnutí ČNB oznámila zvýšení úročení vkladů až na 5,08 procenta. Je ale určen jen pro vklady do 400.000 Kč Kč s roční fixací. Ani tyto sazby však nepřinesou reálné výnosy, protože inflace se blíží 13 procentům.

Dnešní krok ČNB byl šestým nadstandardním zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Ekonomové spíše očekávali růst sazeb jen o 0,5 procentního bodu.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.