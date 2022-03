Analytici: Zisk EBITDA i čistý zisk společnosti ČEZ zřejmě překoná očekávání

Praha - Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) energetické společnosti ČEZ za loňský rok podle analytiků mírně překoná očekávání managementu. ČEZ očekával zisk EBITDA v rozpětí 59 až 60 miliard korun, odborníci ale očekávají hodnotu přes 60 miliard Kč. Výsledky za loňské čtvrté čtvrtletí a celý rok oznámí ČEZ v úterý ráno.

Čistý zisk odhadoval management firmy na 19 až 21 miliard korun. Například podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty však dosáhne 21,2 miliardy korun. "Cíle společnosti ve výši 59 až 60 miliard korun u zisku EBITDA a 19 až 21 miliard korun pro čistý zisk tak budou překonány," uvedl Trampota.

Trampota očekává, že ČEZ také zveřejní odhady na letošní rok. "V našich odhadech počítáme s EBITDA 67 miliard korun a čistým ziskem 25 miliard korun," uvedl Trampota. ČEZ si tak podle jeho očekávání v letošním roce meziročně polepší.

Celková dividenda za loňský rok by mohla podle odhadů Trampoty z Komerční banky dosahovat 44 korun za akcii, promítne se do ní jak upravený čistý zisk, tak část fondu z prodeje bulharských aktiv. Například analytik J&T Banky Milan Lávička očekává dividendu ve výši až 45 korun. "Z čehož 42 Kč by bylo 100 procent očištěného zisku a tři koruny z divestice bulharských aktiv," uvedl Lávička.

Lávička očekává, že za celý rok 2021 by měl zisk EBITDA dosáhnout 60,9 miliardy korun. "Tedy nad horním okrajem rozpětí výhledu managementu. Také očištěný čistý zisk ve výši 22,6 miliardy korun by měl být nad výhledem," uvedl Lávička. Hlavním důvodem má být jednorázový zisk plynoucí z rozhodnutí soudu, kdy musí Správa železnic uhradit firmě ČEZ náhradu škody 858 milionů korun za neodebranou elektřinu v roce 2011 a 700 milionů na úrocích. Celkově tedy 1,56 miliardy korun. Podle Lávičky tak jde o tři koruny na akcii, které by se měly projevit ve výsledcích za čtvrtý kvartál.

"Celkově si myslíme, že pokud ČEZ naplní naše očekávání, mohlo by se to pozitivně projevit do ceny akcií. Ta podle našeho názoru doposud plně nereflektuje růst ceny elektřiny a její dopad do hospodaření. Rychlý růst průměrné ceny předprodané produkce a pozitivní výhled managementu by pak mohly část váhajících investorů přesvědčit o dobrém fundamentu společnosti," uvedl Lávička.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. Valná hromada firmy loni v červnu rozhodla, že společnost vyplatí akcionářům z loňského zisku dividendu 52 korun za akcii před zdaněním. Vyšší dividendu schválili akcionáři ČEZ jen v roce 2010 ze zisku roku 2009, a to 53 korun za akcii.