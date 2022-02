Analytici: Vyloučení Ruska ze SWIFT by bylo zásadní, ale dopadlo by i na Západ

Praha - Vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT by bylo zásadním opatřením, které by ale na druhou stranu negativně dopadlo i na západní země především v podobě zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska. Proto je rozhodnutí o vyřazení Ruska ze systému především zásadním politickým rozhodnutím, které může být ovlivněno náladami ve společnosti a neochotou vlád přijmout negativní dopady takového kroku. Vyplývá to z vyjádření ekonomů oslovených ČTK.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je nadnárodní společnost, která slouží jako vykonavatel zahraničního platebního styku. Službu využívá zhruba 11.000 bank a finančních společností z 200 zemí z celého světa. Každá banka je v této síti identifikována jedinečným kódem BIC. Nejvíce transakcí v systému se uskutečňuje v dolarech.

"S velkou, nicméně ilustrativní nadsázkou lze říci, že SWIFT je takový facebook pro banky a další finanční instituce. Místo lajků si v něm posílají právě hlavně dolary. Podíl dolarových transakcí převyšuje 40 procent, v euru jich je bezmála 37 procent. Na čínskou měnu ovšem nezbývají ani tři procenta," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

"Odstřižení Ruska od SWIFT by vedlo k zastavení dovozů komodit a polotovarů z Ruska, což by po vyčerpání zásob vedlo k zásadním potížím v mnoha oborech průmyslu a v dopravě. Politická reprezentace se navíc může obávat změny nálad: zatímco v tuto chvíli jsou velké části veřejnosti naladěny radikálně ve prospěch odstřižení Ruska od SWIFT i za cenu nepohodlí v podobě například nedostatku plynu k topení, nelze vyloučit, že po skutečném příchodu tohoto nepohodlí se postoj veřejnosti změní a její nespokojenost se obrátí proti politikům, kteří o přijetí takové tvrdé sankce rozhodli," uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Podle něj tak jde o zásadně politické rozhodnutí. "Žádné objektivně nebo ekonomicky správné rozhodnutí v této věci tedy neexistuje," dodal.

"Vyloučení ze SWIFT by znamenalo vyloučení z možností platit za dodávky surovin hlavně plynu a ropy. Proto země závislé na dodávkách nebo s úzkými politickými vazbami byly proti. Bohužel západní země nesebraly odvahu alespoň omezit kvótami dovoz Rusko živících surovin: plynu a ropy. Za současných podmínek Rusko denně inkasuje za prodej surovin až 700 milionů dolarů denně," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Kovanda upozornil, že stávající sankce nemohou Rusko zabolet zdaleka tolik, jak by se jej dotklo odstřižení od mezinárodního platebního systému SWIFT. "Odstřižení od SWIFT a tím pádem od možnosti dodávat plyn Evropě je přitom ruskou Achillovou patou. Má potenciál Rusko ekonomicky rozvrátit a zničit tak Putinův režim. Achilles v Kremlu ale zjevně vsází na to, že Západ své pohodlí, zelené vize a privilegia kvůli Ukrajině, a možná ještě jen její východní části, obětovat nebude," uvedl.

V případě odstřižení Ruska od SWIFT by se západní země podle Kovandy musely smířit s prudkým zdražováním, sociálními otřesy, nutností vzdát Green Deal (Zelenou dohodu pro Evropu) a také se smířit s poklesem globálního významu dolaru. "To jsou klíčové důvody, proč se Západ k odstřižení Ruska zatím nemá," upozornil.