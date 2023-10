Analytici: Volby v Polsku v ČR ovlivní kurz koruny a ceny pohonných hmot

Praha - Výsledky nedělních polských voleb ovlivní zejména kurz koruny a ceny pohonných hmot. V polském pohraničí by mohly po volbách zdražit. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Aktuální cena benzinu i nafty se v Polsku pohybuje kolem 32 korun za litr, což je téměř o osm korun méně než v Česku. Takové ceny jsou podle analytiků dlouhodobě neudržitelné.

"S vyhlídkami na změnu vládnoucí strany v posledních dnech polský zlotý posiluje. Vítězství opozice by totiž znamenalo nejen šanci na urovnání vztahů s EU, ale možná také přísnější měnovou politiku. Úrokové sazby by tak v Polsku již delší dobu opět nemusely klesat. Zlotý by tak mohl být na silnějších úrovních, což by mohlo pomoci i koruně," uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Někteří zahraniční investoři totiž podle něj moc nerozlišují mezi polskou a českou centrální bankou.

Kurz koruny se v důležitých a krizových okamžicích pohybuje podobně jako zlotý, doplnil analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Tedy v pondělí ráno lze podle něj čekat, že případná, i když málo pravděpodobná, prohra vládnoucí strany by vedla ke skokovému posílení zlotého. "Ale u zlotého i koruny by takové posílení nemělo příliš dlouhého trvání, protože propsání do reálné politiky by bylo v čase vzdálené," podotkl.

Úspěch prounijní opozice by zvýšil pravděpodobnost, že do Polska z Bruselu plynule půjdou evropské peníze, což by zlotý zpevňovalo, míní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Češi z polského pohraničí však kvůli tomu mohou mít méně výhodné nakupování v zemi severního souseda, protože koruna vůči zlotému v poslední době ztrácí. Pohonné hmoty tam i přesto zůstávají stále dramaticky levnější, dodal.

Předvolební dění v Polsku mělo podle analytika Portu Lukáše Rašky vliv na to, že se snižovaly ceny pohonných hmot nejen v Polsku, ale i na české straně pohraničí. "Uplácet voliče před volbami je běžné všude. Po volbách ale pravděpodobně bude s podobnými dárky voličům konec, z čehož plyne, že běžní Češi, kteří měli možnost situace využít, už takovou možnost mít nebudou," uzavřel.

O třetí období u moci se v nedělních parlamentních volbách uchází polská národně-konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS). Podle průzkumů má PiS v čele s nejvlivnějším polským politikem Jaroslawem Kaczyńským největší šanci volby vyhrát, ale nedosáhne zřejmě na vládní většinu. Ve hře je tak i vznik koalice proevropské Občanské koalice s Novou levicí a středovou Třetí cestou.