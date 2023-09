Analytici: Stavebnictví brzdí vyšší náklady, stavět se nevyplatí

Praha - Za poklesem červencové stavební produkce stojí nízký počet zakázek, který je způsobený nejistotou investorů ve výnosnost nových projektů. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Podle nich vysoké hypoteční úvěry, inflace, nedostatek pracovních sil a rostoucí náklady na výstavbu zdražují stavby, což vede ke snížení poptávky. Ceny nemovitostí tak přestaly růst, proto řada investorů přehodnotila nebo odložila nové projekty.

Podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v červenci stavební výroba meziročně klesla o 2,1 procenta, po červnovém revidovaném růstu o 0,9 procenta se tak vrátila k poklesu. Klesla produkce v pozemním i inženýrském stavitelství. Meziměsíčně byla stavební výroba nižší o 3,8 procenta.

"Problémem stavebnictví zůstávají nízké zakázky, za nimiž můžeme vidět nejenom tlak na omezování, respektive přesměrování investic, ale i vysoké ceny stavebních materiálů.Ty sice na první pohled už nerostou, avšak zůstávají vysoké ve srovnání s dobou, ve které byly dříve dohadované zakázky naplánované. Ostatně slabší zájem stavět se jasně zrcadlí ve výsledcích producentů stavebních materiálů," řekl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Hlavní překážkou pro další výstavbu jsou i dlouhodobě vysoké hypoteční úvěry. V červenci byla podle Hypomonitoru České bankovní asociace průměrná úroková sazba u nových hypoték 5,8 procenta, což je nejnižší hodnota od loňského srpna. Podle analytika a ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera povede snížení úvěru k opětovnému nárůstu cen nemovitostí.

"Řada developerů navíc vlivem slabé poptávky omezila výstavbu. Omezená nabídka nemovitostí se tak podle všeho jen tak nezlepší. S ohledem na délku povolovacího řízení v České republice vše ukazuje na to, že po poklesu hypotečních sazeb a oživení poptávky po nemovitostech začnou jejich ceny opět rychle růst," uvedl Gürtler.

Zlepšení situace podle analytiků do konce letošního roku nelze očekávat. To by mohlo přijít až v roce 2024, kdy vyjde nový stavební zákon. Ten má mimo jiné například zkrátit stavební povolovací procesy. U takzvaných jednoduchých staveb bude povolení vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti. Ostatní stavby bude stavební úřad muset posoudit do 60 dnů ode dne podání žádosti.

"Rovněž budou zahájeny úvahy o snižování úrokových sazeb. Díky tomu bude moci akcelerovat nová stavební produkce. Kapitálově silnější společnosti s tímto vývojem počítají, takže se v některých případech do projektů pouští dříve, protože je třeba počítat s časovým zpožděním mezi zahájením a dokončením výstavby," řekl ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

S ohledem na současné přehodnocování investic firem i domácností podle Dufka leží hlavní tíha dalšího vývoje ve stavebnictví i na veřejném sektoru, který svými zakázkami zásobuje především inženýrskou výstavbu.