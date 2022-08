Analytici: Stát může lidem s energiemi pomoci dividendou ČEZ

Praha - Stát může podle analytiků využít vysokého zisku energetické společnosti ČEZ k pomoci lidem s vysokými cenami energií prostřednictvím dividendy. Stát by tak mohl podle některých získat více peněz než zavedením mimořádného zdanění. Oslovení analytici to dnes řekli ČTK. Energetická skupina ČEZ měla za první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně o 32 miliard korun vyšší. Provozní výnosy vzrostly o 21 procent na 130,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) stoupl meziročně o 27,7 miliardy Kč na 59,3 miliardy Kč a podle skupiny byl ovlivněn mimo jiné enormním růstem cen komodit na velkoobchodních trzích.

"Tím, že stát vlastní v ČEZ sedmdesátiprocentní podíl, tak má ideální možnost prosadit navýšení dividendového výplatního poměru z nynějších 60 až 80 procent na 100 procent, případně i výše. Tím by podle mého názoru měl šanci získat z celkového pohledu i více finančních prostředků než prostřednictvím stanovení nějaké formy zdanění. Mimořádná daň totiž snižuje čistý zisk, a tudíž i dividendový potenciál," řekl ČTK analytik Fio banky Jan Raška.

Vysoké zisky ČEZ podle něj mohou těžko působit na veřejnost negativně. "Příznivé hospodaření ČEZ totiž znamená vyšší dividendu pro stát, který pak může získané prostředky vynaložit na případné sociální transfery. Navíc 30 procent ČEZ vlastní minoritní akcionáři, což jsou také české domácnosti. A těm vyšší dividenda také pomůže ke krytí vyšších nákladů na energie," dodal Raška.

Dividendu by mohl stát využít k získání peněz z ČEZ také podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty. Jiný způsob stát podle něj nemá. "Důvod je jednoduchý, ČEZ má minoritní akcionáře. Pomoci by ale mohl ve smyslu, jak by mohla vláda vysoké zisky využít. Místo toho, aby tady politici neustále přetřásali uvažované uvalení speciální daně, mohou si jednoduše vysoké zisky nechat vyplatit třeba formou dividend. To je nejjednodušší způsob. A nejrychlejší. A taky je naprosto transparentní," uvedl Trampota.

"Predikce naznačuje, že ČEZ bude v letošním roce vyplácet rekordní dividendu na horní hranici dividendové politiky. Zde naráží vláda, která se snaží protlačit sektorovou daň a zdanit mimořádné, v uvozovkách nezasloužené zisky společnosti. Přitom samotný ČEZ naznačuje, že pokud si vláda počká na dividendu, bude mít i tak vyšší příjmy do státní pokladny," řekl analytik XTB Štěpán Hájek.

Aktuální predikce celoročního zisku indikuje podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše rekordní dividendu pro akcionáře. "V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 48 až 52 miliard Kč. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 34 až 36 miliard Kč," uvedl Beneš.