Analytici: Situace kolem Vrbětic zřejmě zhorší ekonomické vztahy ČR s Ruskem

Praha - Podezření ze zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích podle analytiků patrně zhorší i ekonomické vztahy obou zemí. Může to případně negativně ovlivnit i některé zakázky tuzemských firem, například ze strojírenství. Situaci ovlivní i zhoršující se vztahy mezi EU a Ruskem, míní analytici, které dnes ČTK oslovila. Zároveň upozorňují na to, že Česko je závislé na ropě a zemním plynu z Ruska, čímž se by se mohla řídit i případná opatření.

Česká republika loni poprvé minimálně od roku 2005 dosáhla kladné bilance při obchodu s Ruskem. Meziročně přešla ze schodku 2,3 miliardy do přebytku téměř dvou miliard korun.

Nyní lze očekávat oslabení ekonomické spolupráce, tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. V souvislosti s vrbětickými výbuchy připomněl, jaký měly dopad na rusko-britské ekonomické vztahy útoky na bývalé agenty Alexandra Litviněnka a Sergeje Skripala a také obsazení Krymu. Jeho obrat dosáhl maxima před ruskou anexí Krymu v roce 2014. Spojené království nyní vůči Rusku uplatňuje řadu obchodních sankcí, kvůli nimž je obrat vzájemného obchodu hluboko pod úrovní v minulosti. Podobný vývoj, i když asi ne tak výrazný, lze podle Kovandy očekávat i v případě Česka.

Obchod s Ruskem neutrpí jen případem ve Vrběticích, ale zřejmě také postupně zhoršujícími se vztahy mezi EU a Ruskem.Unie uplatňuje vůči Rusku sankce už od roku 2014 po anexi Krymu. Oslabuje to i obrat českého obchodu s Ruskem. Nyní další vztahy EU s Ruskem ohrožuje posilování ruských vojsk u ukrajinských hranic. "V případě eskalace vztahů EU-Rusko je pro nás riziko odvetné opatření Ruska, které by mohlo mnohé strojírenské položky zatížit prohibitivním clem či jinak. Obchodní bilance posledních let, z našeho pohledu aktivní, by se mohla otočit do vyrovnané," uvedl ekonom Capitalinked.com Radim Dohnal.

Podle analytiků by to mělo dopad především na export výrobků z oboru strojírenství, zejména v automobilovém průmyslu, lékárenství, hračkářství či vytváření plastů.Vyhrocení vztahů s Ruskem může mít v určitých případech negativní dopad i na některé tuzemské firmy. Štěpán Křeček z BH Securities v této souvislosti zmiňuje například Škodu Auto, skupinu PPF a její společnost Home Credit, Hamé, Brano, Koh-i-noor a další.

Ekonomové zároveň upozorňují na dlouhodobou závislosti Česka na ruské ropě a zemním plynu. "Nejde si představit, že bychom dovozy omezili během několika měsíců," míní Dohnal. I podle Kovandy bude právě energetická závislost ovlivňovat míru utlumení obchodu s Ruskem a případná omezení. Podle Křečka současná situace potvrzuje, že stát by měl více dbát na diverzifikaci zdrojů energetických surovin a snižovat tak ruský vliv.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Český stát proto vyhostil 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.