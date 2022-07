Analytici: Rozhodnutí EP o jádru a plynu je dobrou zprávou pro Česko

Praha - Dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu, který podpořil dočasné zařazení jádra a plynu mezi takzvané zelené investice, je dobrou zprávou po českou ekonomiku. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Mělo by podle nich ve výsledku mimo jiné zlevnit výstavbu nových jaderných bloků v ČR a tím vytvořit tlak na pokles cen elektrické energie v nadcházejících desetiletích.

"Pro českou ekonomiku, podobně jako evropskou, to je skvělá zpráva. Protože v tuto mimořádně turbulentní dobu nebudeme dále omezovat energetické zdroje. V době rekordního nedostatku energií, a tedy i vysokých cen, by bylo pro krátký horizont velmi nebezpečné jakýkoliv zdroj energie omezovat," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

Rozkol mezi 'projadernou' Francií a 'proplynovým' Německem je podle něj zažehnán. "Snad je zažehnán i problém pro několik zemí na východě Evropy, které se spoléhají na jádro a k tomu mají pouze několik bloků, takže každá odstávka je složitá. Jakkoliv plyn z velké části přispívá k vysokým cenám elektřiny, bylo by velmi nebezpečné ho jakkoliv regulatorně omezovat," doplnil.

Schválení jádra a plynu coby zelených investic je úspěch vlády Petra Fialy (ODS), míní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. A přitom má mnohem zásadnější a dlouhodobější dopad než 'cesta do Kyjeva'. Schválení podle něj umožňuje Česku především v dalších více než dvaceti letech zahajovat výstavbu nových jaderných bloků a jaderné infrastruktury, včetně úložiště jaderného odpadu, aniž by taková výstavba byla finančně penalizována. To tedy znamená vyšší ochotu bank a soukromých investorů se na výstavbě podílet, poznamenal.

Rozhodnutí přivítal i ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš. Jádro jako bezemisní zdroj je pro směrování k ochraně klimatu a energetické soběstačnosti klíčové, uvedl na twitteru. Budoucnost české energetiky je podle něj v obnovitelných zdrojích a jádru, z hlediska geografických možností, bezpečnosti i ekologie. "Jsem rád, že dnešní hlasování tuto jistotu zachovalo," dodal.

Rozhodnutí má vliv hlavně na financování projektů nových zdrojů energie, upozornil analytik Natlandu Petr Bartoň. Jsou to podle něj všechno velké a drahé projekty, u kterých cena peněz (financování) dokáže tvořit třetinu až polovinu celkových nákladů. Nyní tyto peníze nebudou s přirážkou za špinavost zdroje, a tak se jejich výstavba zlevní. Platí to i pro stavbu terminálů na vypouštění zkapalněného plynu z tankerů, odkud bude muset ČR získávat čím dál více svého plynu na úkor ruského, podotkl.

Navzdory hlasování Evropského parlamentu jádro podle sdružení pro záchranu životního prostředí Calla nepatří mezi udržitelné technologie v taxonomii EU. "Jaderná energetika nepatří mezi technologie, které by měly být zařazeny mezi environmentálně udržitelné, protože nesplňuje kritéria, které k tomu Evropská komise stanovila," uvedl energetický konzultant sdružení Edvard Sequens. Nezařazení jaderné energetiky do taxonomie udržitelných technologií by podle něj neznamenalo zákaz jaderné energetiky, jak je někdy v tuzemsku účelově interpretováno. Jaderné reaktory by ale například nemohly čerpat veřejné finance určené na skutečně ekologicky příznivá opatření, vysvětlil.

Cílem pravidel, která podporuje většina členských zemí včetně Česka, je motivovat investory k podpoře energií nahrazujících například ropu či uhlí. Dnešním hlasováním padla poslední překážka pro jejich přijetí.