Analytici: Případný výpadek dodávek ropy ČR zvládne, u plynu by byl problém

Praha - Případný výpadek ropných dodávek by Česká republika podle analytiků, které dnes ČTK oslovila, zvládla nahradit. Zcela pokrýt eventuální ztrátu ruského plynu by ale nyní nebylo možné. Tok plynu a ropy se zatím v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu nezastavil. Soukromé firmy, které vlastní plyn v zásobnících, i premiér Petr Fiala (ODS) dnes občany ubezpečili, že situaci neustále sledují a případné narušení dodávek jsou připraveni řešit.

Přerušení dodávek ropy by ČR mohla podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora pokrýt pomocí strategických rezerv. Stát má nouzové zásoby na 94,5 dne spotřeby. Zároveň by bylo možné zvýšení objemů od jiných dodavatelů. Ropný trh je poměrně dobře rozdělený. "Mnohem větší problém představuje plyn. Do konce topné sezony bychom vydrželi. Ale jednoduše přepnout a plně nahradit ruské dodávky není možné, takové množství pohotového plynu není na globálním trhu k dispozici," uvedl.

I podle energetického experta a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra je slabinou ruský plyn, bez kterého se ČR krátkodobě bez rozsáhlých ekonomických následků nedokáže vypořádat. Jak vážná situace případně bude, je nyní těžké komentovat. Jasněji by mohlo být v následujících dnech a týdnech.

Dodávky plynu by bylo možné mírně zvýšit z Norska, Alžírska, Libye a Ázerbájdžánu, nebo zvýšením dodávek zkapalněného zemního plynu. "Zcela nahradit dnes z pohledu celkové spotřeby EU dominantní dodávky zemního plynu z Ruska ale nebude možné dříve než za pět let," řekl ředitel strategie společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer.

Alternativní cestou pro zemní plyn by podle Vladimíra Štěpána z poradenské firmy ENAS mohla být trasa přes Bělorusko a Polsko. Mohla by být ale také uzavřena, pokud by Bělorusko přistoupilo na požadavek Ruska při vyhrocení krize. "A potom Nord Stream 1 přes Německo, to je asi třetina potřebné kapacity pro dodávky do střední Evropy. Pak by byly ohroženy i dodávky plynu do ČR, která má zásoby na jeden měsíc při současném počasí," uvedl.

V případě dodávek ropy Štěpán upozornil, že pokud by dodávky zastavilo Rusko jako jeden z největších vývozců na světě, ropa může obecně chybět. "Evropa podceňuje situaci. Měla by jednat s Ruskem místo Ukrajiny, ne Spojené státy, ty na krizi vydělávají. Evropa jinak upadne do hluboké recese," dodal.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň vidí náhradní cestu v obrácení toku v potrubí, které jinak přes české území míří z Ruska dále na západ. "To bylo dobudováno po předchozí ukrajinské krizi, kterou řešil, i pro Evropu, tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS), a už tehdy přestal ruský plyn přes Ukrajinu plynout," řekl. Hlavní alternativu podle něj ale zajistí terminály zkapalněného zemního plynu, u nichž předpokládá rozvoj.

Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR je společnost RWE Gas Storage. Jejich naplněnost je nyní kolem 20 procent. "Blíží se konec topné sezóny, stav zásob přirozeně klesá do nižších čísel. Aktuální naplněnost je o několik procent nižší, než loni ve stejnou dobu," uvedla za společnost Simona Hladíková.

Firma GasNet, která vlastní a provozuje největší plynárenskou distribuční síť v ČR, dnes na twitteru napsala, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nemá nyní bezprostřední vliv na spolehlivé dodávky zemního plynu koncovým spotřebitelům.

Dodávky plynu do ČR jsou stabilní také podle provozovatele českých plynovodů, společnosti Net4Gas. "Obecně v souladu s evropskými a českými dekarbonizačními cíli průběžně připravujeme naši infrastrukturu na přepravu nízkouhlíkových a bezuhlíkových plynů, včetně vodíku," doplnil mluvčí firmy Vojtěch Meravý.

V důsledku invaze Ruska na Ukrajinu ekonomové předpokládají další růst cen elektřiny a plynu.