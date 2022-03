Analytici: Polský návrh zákazu obchodu s Ruskem v EU těžko projde

Praha - Dnešní návrh polského premiéra Mateusze Morawieckého, aby Evropská unie zavedla úplný zákaz obchodování s Ruskem, by znamenal zastavení dodávek plynu a ropy, což těžko projde. Shodli se na tom čeští analytici, které oslovila ČTK. Krok by podle nich mohl přispět k rychlejšímu ukončení války na Ukrajině, ale znamenal by pro unii ekonomické problémy.

Západní země nyní rozsáhlými sankcemi reagují na útok ruských vojsk na Ukrajinu, EU tento týden uvedla do praxe už čtvrtý balík sankcí proti Rusku. "Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí," uvedl podle agentury Reuters dnes Morawiecki.

Český premiér Petr Fiala (ODS) dnes ČTK řekl, že o konkrétních opatřeních budou lídři zemí EU jednat na summitu Evropské rady příští týden. "Česká republika vždy prosazovala nejtvrdší možné sankce proti ruskému agresorovi a budeme v tom pokračovat i nadále," uvedl.

"Ve výzvě Polska k totálnímu obchodnímu bojkotu jde primárně o otázku nákupu pokračujícího plynu a ropy," řekl ČTK analytik skupiny Natland Petr Bartoň. Tyto komodity jako jediné podle něj mají možnost zasadit Rusku zásadnější ekonomickou ránu. "Snaha rozložit vlastní fungování ruské ekonomiky totálním bojkotem je projekt na dlouhé měsíce, ne-li roky," uvedl analytik.

"Co si Rusko nenakoupí z Evropy, nakoupí si odjinud, pokud na to má západní devizy. A ty zatím má i po odstřižení od svých centrálních rezerv, neboť dostává průběžný tok západních deviz právě z vývozu ropy a plynu do Evropy," poznamenal Bartoň.

Polská pozice je podle něj naprosto jasná a z polského pohledu správná, protože země má dosud velký podíl energií z uhlí a oprávněný strach z Ruska založený na historické zkušenosti. Bartoň dále uvedl, že o hodně horší je energetická pozice Německa, které je na ruských zdrojích daleko více závislé. "Polsko bude dnešní návrh prosazovat proti svému největšímu sousedovi těžko," dodal Bartoň.

"Na otázku bojkotu ruské ropy a plynu již odpověď známe. Zejména Německo je proti, a to se po tomto polském požadavku těžko změní," míní také analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Myslí si, že úplný zákaz obchodu s Ruskem by byl z pohledu politické strategie a války správný. "Pokud má takový konec obchodů ale být stanoven jako okamžitý, pak by to znamenalo zastavení výroby v mnoha závodech," tvrdí analytik.

Zastavení dovozu z Ruska by podle něj znamenalo, že během pár dní by nebyly materiály pro výrobu aut, plechů pro okna a střechy nebo hnojiva. "Tyto položky by se nahrazovaly velmi těžko a pomalu. Položky jako zrniny, dřevo by se nahradit daly, ale za cenu velkého zpoždění a zdražení. Zastavení evropských exportů by znamenalo krach několika podniků a dopad na zaměstnanost," řekl Dohnal. "Z makroekonomického pohledu by to byla řiditelné a vždy by se dalo spravedlivě poznamenat, že tyto podniky si měly být vědomy, do jakého rizika před časem vstoupily," dodal.

Obchodní blokáda je již nástrojem otevřené ekonomické války, o mnoho dále se již bez použití zbraní zajít nedá, upozornil analytik Cyrrusu Vít Hradil. Tento krok by podle něj Evropě zaručeně přivodil recesi, ovšem ruskou ekonomiku by přímo zdevastoval, a to rychle. "Pokud jsme se u dosavadních sankcí bavili o zhroucení ruské ekonomiky v řádu měsíců, blokáda by z nich zřejmě udělala týdny," uzavřel.