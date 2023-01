Analytici odhadují, že koruna v příštích měsících oslabí o desítky haléřů

Praha - Česká měna by v příštích měsících měla oslabit ze současných hodnot, které jsou k euru nejsilnější od krizového roku 2008. Mohla by tak oslabit o několik desítek haléřů z pátečních 23,90 Kč za euro. Vyplývá to z odhadů analytiků, které oslovila ČTK. Posilování koruny z posledních týdnů podle nich souviselo s návratem rizikového apetitu k exotičtějším měnám, jako je koruna. Roli hraje i vyšší úročení domácí měny.

"Česká koruna momentálně těží z poklesu obav investorů o další vývoj globální, ale hlavně pak evropské ekonomiky. V takové situaci si kapitál, který byl dosud z preventivních důvodů 'uklizen' v bezpečných přístavech, jakým je například americký dolar, hledá uplatnění v místech, která nabízejí vyšší výnos s vyšším rizikem. Mezi ně patří i koruna, která zůstává lépe úročena než například dolar či euro," řekl ČTK analytik Cyrrusu Vít Hradil.

Koruna v posledních týdnech posílila především díky optimismu ohledně lepšího vývoje v Evropě, souhlasil analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Osobně považuje současný optimismus za přehnaný, kdy například z pohledu úrokového diferenciálu je nyní koruna výrazně silnější, než by modelově měla být. "Očekávám proto, že koruna se v nejbližších týdnech ještě může pohybovat kolem 24korunové hranice. V průběhu roku ale jako pravděpodobnější scénář vidím postupné oslabování až k hranicím, kde ČNB během léta intervenovala, tedy 24,70 až 24,80 Kč za euro," dodal.

Koruně podle Hradila pomáhá i deklarovaná ochota a schopnost České národní banky podpořit ji devizovými intervencemi v případě, že by se opět ocitla pod tlakem. Osobně čekává, že si koruna nově dobyté pozice neudrží a v blízké době opět oslabí. Za adekvátní považuje kurz poblíž 24,40 Kč/EUR.

Posilování koruny patrně překvapuje i samotnou ČNB, která ve své původní prognóze očekávala, že kurz bude nad úrovní 25 Kč/EUR na konci minulého roku, upozornil analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že od listopadu již nejsou žádné devizové intervence. Předpokládá, že koruna již nebude mít příliš prostoru na posílení a dojde spíše k postupnému otočení trendu.

"Výrazné zisky, kterých koruna dosáhla na počátku letošního roku, se pravděpodobně neudrží a do konce roku budou korigovány, zejména v souvislosti s dalším zužováním úrokového diferenciálu (rozdílu v úročení koruny a dalších měn)," uvedl analytik Komerční banky Jaromír Gec. Celkově očekává, že koruna do konce roku 2023 oslabí na 24,25 Kč/EUR.

Z pohledu aktuální situace se může podle analytika XTB Jiřího Tylečka koruna zdát abnormálně silná, nicméně ji výrazně pomáhají vysoké úrokové sazby. To je ostatně vidět také na dalších posilujících měnách ve středoevropském regionu. Důležitá je také relativní výše sazeb a pohybů v jiných zemích, podotkl. V příštích týdnech by koruna měla zůstat podobně silná, míní analytik Portu Marek Pokorný. Začátkem dubna by se ale mohla dostat na úroveň 24,20 Kč za euro. Koncem roku by se cena eura mohla blížit k 25 korunám, poznamenal.

Koruna se po celý týden se obchodovala pod 24,00 CZK/EUR, ve čtvrtek byla testována hladina 23,90 Kč/EUR. Letos si tak koruna připsala tři čtvrtiny procenta. Od počátku loňského závěrečného čtvrtletí si koruna polepšila o 2,6 procenta, uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.