Analytici: Maloobchodní tržby ukazují na zlepšování spotřebitelské nálady

Praha - Tržby v maloobchodě sice v červnu pokračovaly v meziročním poklesu, byl ale nejmírnější za 14 měsíců. To naznačuje, že se spotřebitelská nálada začíná zvolna zlepšovat, shodují se analytici oslovení ČTK. Oživení spotřeby očekávají v závěru roku, maloobchodní tržby ale podle nich celoročně vykážou pokles mezi 3,5 a 4,5 procenty. Podle dnešních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v červnu tržby v maloobchodě meziročně klesly o 4,1 procenta, meziměsíčně vzrostly o 0,3 procenta.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč upozornil, že pokles maloobchodních tržeb byl v červnu menší, než očekávaly finanční trhy. "Na maloobchodních tržbách začíná být vidět, že se klesající inflace příznivě promítá do nálady spotřebitelů a do jejich chování ve smyslu pozvolného oživení spotřeby. Nízká srovnávací základna a klesající inflace by měly vést k tomu, že se tempo meziročního poklesu maloobchodních tržeb bude zmírňovat i v dalších měsících," uvedl.

Hlavním faktorem snižujícím spotřebu je podle analytiků nadále růst spotřebitelských cen. "Vysoká inflace a související propad reálných mezd se nadále promítá do každodenního života domácností, a ty reagují omezením své spotřeby. Domácnosti sice nominálně zaplatily v obchodech meziročně prakticky stejnou sumu peněz, reálně si ovšem domů přinesly o 4,1 procenta zboží méně," upozornil ekonom Raiffeisenbank Jiří Pour. "Předpokládáme, že počínaje třetím kvartálem by mělo dojít k určitému oživení spotřeby domácností díky zpomalující inflaci," dodal.

"V momentě, kdy růst spotřebitelských cen zpomalí k blízkosti inflačního cíle, se pozvolna propad reálných příjmů začne zastavovat, což by mělo vést k obnově maloobchodních tržeb na konci roku," soudí ekonom Deloitte Filip Pastucha. Za celý rok by podle něj měly maloobchodní tržby klesnout o čtyři procenta, v příštím roce čeká jejich růst v objemu tří procent.

Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek předpokládá zlepšení spotřebitelské nálady s klesající inflací. Omezování nákupů by podle něj mělo postupně slábnout, letošní tržby se ale proti loňsku propadnou. "Za celý rok maloobchodní tržby poklesnou zřejmě zhruba o 4,5 procenta a půjde nejspíš o nejhorší výsledek v rámci celé EU," uvedl.