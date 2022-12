Analytici kritizují vládu, že v prvním roce nereformovala veřejné finance

Praha - Vláda Petra Fialy (ODS) za první rok svého působení nedokázala přijít s reformami, které by přispěly ke snížení rozpočtového schodku a zpomalily zadlužování. Shodují se na tom analytici, které oslovila ČTK. Za chybu také považují plošné poskytování příspěvků na pomoc v energetické krizi všem domácnostem bez ohledu na jejich situaci. Kladně analytici hodnotí zavedení cenových stropů na elektřinu a plyn pro firmy a domácnosti nebo to, že vláda nepřistoupila k zastropování cen paliv, jako to udělalo Maďarsko.

"Zásadní kritika směřuje k vysokému strukturálnímu rozpočtovému schodku. Ten přispěl k vysoké inflaci, vnější nerovnováze české ekonomiky a především vede dluh vládního sektoru na dlouhodobě neudržitelnou dráhu. Na řešení vysokého rozpočtového schodku se mělo začít pracovat od prvního dne, ztratit celý rok je z mého pohledu velká chyba," uvedl hlavní ekonom Deloitte ČR David Marek.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že kvůli válce na Ukrajině a následné energetické krizi se zatím neuskutečnilo téměř nic z vládního programového prohlášení. "To je sice v dané situaci omluvitelné, vyvolává to ale velký časový tlak na vládu pro zbylé funkční období. Promarněný rok s mnoha nečekanými výdaji navíc zvedá urgenci stabilizace veřejných financí, s níž programové prohlášení v takové míře nepočítalo. V tomto ohledu mám obavu z pokračování kontroverzní strategie vlády nechávat si schválit nerealisticky nízký schodek státního rozpočtu a ten postupně novelizacemi navyšovat," uvedl.

"Je jasné, že nyní na toto není energie a hlavně těžko říkat voličům 'trpte vysoké ceny energií a my vám ještě znovu zavedeme zdanění superhrubé mzdy, zvedneme majetkové daně nebo DPH'. Ono ale na reformy není dobrý čas nikdy," konstatoval analytik Capitalinked.com Radim Dohnal.

Ekonomové kritizují i plošná opatření na podporu domácností. "Jako největší dosavadní chybu Fialovy vlády v ekonomické oblasti vidím rozhodnutí vytvořit zcela nové a plošné dotace pro všechny domácnosti namísto pokračování v adresné pomoci skrze posílený systém sociálních dávek vyplácených jen těm skutečně hodně postiženým. Posílení tohoto systému by samozřejmě muselo spočívat v pružné valorizaci parametrů, odstranění složitostí, výrazného personálního posílení úřadů práce a v marketingu zpochybňujícím stigma spojené s čerpáním dávek, nicméně i tak by výsledný nepříznivý dopad na české veřejné finance byl daleko menší," uvedl ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

"Současná vláda se ve své ekonomické politice bohužel příliš neliší od vlády předchozí. Jejím receptem na zvládání nečekaných problémů je univerzální rozhazování peněz všemi směry v naději, že jich alespoň část přistane na správných místech. Příkladem za všechny budiž 'úsporný tarif', který občany v energetické nouzi definoval jako každého, kdo má elektrickou přípojku," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Úsporný tarif kritizoval i Sobíšek, podle kterého to je pouze plošný transfer ze státního rozpočtu domácnostem. Ocenil ale nová opatření proti vysokým cenám energií, která začnou platit od roku 2023. "Za plus osobně považuji rozumně stanovené stropy na energie, které mohou většinu odběratelů uchránit před největší ekonomickou nepohodou, a přitom po tomto opatření snad nezůstane moc kostlivců ve skříních," uvedl.

Způsob podpory firmám oceňuje i Dohnal. "Jsem rád, že vláda po několika měsících nějakou podporu představila a jsem rád, že to tak dlouho trvalo. Podniky si musí zvyknout, že vláda tu není, aby pokaždé a hned dotovala každý problém," míní.

"K dobru lze Fialově vládě přičíst, že zatímco v jiných zemích EU přistupovaly vlády k brutálním zásahům do cenového mechanismu s nepříznivými dopady, které vidíme například teď v Maďarsku, česká vláda vydržela nezavádět podobná opatření až do nedávného ohlášení cenových stropů na plyn a elektřinu. Podobně ji lze pochválit za to, že se zdržela dirigistické regulace marží v oborech, kde by dlouhodobější výši marží mělo hlídat konkurenční prostředí," uvedl Skořepa.

Odmítnutí cenových stropů pro většinu trhu vítá i Hradil, který vládu pochválil i za vyjednání kapacity v nizozemském terminálu pro zkapalněný zemní plyn (LNG). "Ve druhém roce vládnutí ovšem očekávám, že vláda kromě usilovného přemýšlení, komu by ještě mohla z nějakého důvodu poslat další dáreček, najde odhodlání i k nepopulárním, ovšem nutným krokům," uzavřel.