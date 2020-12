Analytici hodnotí Zemanův projev s výhradami, služby jsou zásadní

Praha - S výhradami hodnotí analytici oslovení ČTK dnešní vánoční projev prezidenta Miloše Zemana, podle něhož zůstalo po epidemii covidu-19 jádro tuzemské ekonomiky, tedy průmysl, stavebnictví a zemědělství, téměř nedotčené. Upozorňují na to, že výrazně zasažený sektor služeb je pro česku ekonomiku naopak velmi významný.

Epidemie covidu-19 sice zanechala podle Zemana výrazné stopy na výkonnosti české ekonomiky, většina problémů se však týká sektoru služeb. Zeman ocenil vládu za to, že při epidemii našla odvahu zadlužit Česko.

"Zeman má naprostou pravdu, jen mluví o ekonomice asi 100 let zpět. I přes mírný pokles příspěvku globalizace k ekonomickému růstu nadále platí, že čím vyspělejší země, tím vyšší podíl služeb na úkor zemědělství a těžby," řekl ČTK Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com. V celé EU je podíl průmyslu 24 procent, v ČR naproti tomu 37 procent, v zemědělství je to 1,5 proti 2,5 procenta, připomněl.

"Rámcově lze s prezidentovým pohledem souhlasit, ovšem s několika 'ale', uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Dopadů koronavirové krize podle něj nejsou vedle služeb ušetřeny ani jiné sektory. "Například stavebnictví se letos propadne nejspíše o osm procent a v příštím roce o dalších šest, takže pan prezident na věc hledí přes dvoje růžové brýle, když soudí, že patří mezi 'téměř nedotčené' sektory," podotkl.

Pokud jde o zadlužování, je podle Dohnala dobře, že vláda našla odvahu. Je ale chyba, že dluh směřoval na neudržitelné výdaje typu rouškovné, podpora potravinové soběstačnosti apod. Naproti tomu výdaje na vzdělávání či výzkum a vývoj neroste, poznamenal. Z prezidentova projevu lze podle Kovandy také vyvodit, že si přeje, aby stát zůstal i po krizi v ekonomice aktivnější než před jejím propuknutím, neboť hovoří o dlouhodobých zvýhodněných úvěrech se státní garancí. S tím ovšem nelze souhlasit, dodal.

Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) míní, že projev prezidenta byl spravedlivou tečkou za letošním rokem. Není podle něj jednoduché hodnotit nejnáročnější období posledních desítek let. Ocenil proto smysl pro objektivitu. "Zejména to, že se prezident nebál natvrdo říct, že mnozí pandemické situace pouze zneužívají pro zviditelnění a prosazování vlastních zájmů, aniž by nabídli jakoukoliv pomoc nebo řešení," podotkl.