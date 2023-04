Americký soudce v podstatě zakázal prodej potratové pilulky

Amarillo (Texas) - Americký federální soudce v pátek vydal rozhodnutí, kterým podle agentury Reuters v podstatě zakazuje prodej široce používané potratové pilulky mifepristonu. Soudce Matthew Kacsmaryk totiž pozastavil platnost registrace pilulky vydanou už před 23 lety Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Jak rychle může být přístup k pilulce omezen, ale zatím podle agentury AP není jasné. Ministerstvo spravedlnosti totiž uvedlo, že se odvolá. Má na to sedm dní, během nichž verdikt soudce nenabyde účinnosti. Navíc jiný federální soudce v pátek vydal zcela opačné rozhodnutí. Prezident Joe Biden reagoval prohlášením, že chce nadále bojovat za ochranu práva žen na potrat.

Mifepristone je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství, a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Organizace proti potratům se ale obrátily na soud, aby zneplatnil licenci FDA pro mifepristone. Úřad v roce 2000 konstatoval, že lék je bezpečný, i když může mít vzácně vážné vedlejší účinky.

Bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem jmenovaný soudce sice stěžovatelům, podle nichž nebyla pilulka před schválením dostatečně testována, nevyhověl zcela a rozhodnutí FDA úplně nezrušil. Do konečného verdiktu v případu ale jeho platnost pozastavil. "Kacsmarykovo rozhodnutí je předběžným opatřením, které by v podstatě zakázalo prodej mifepristonu, dokud bude probíhat projednávaný případ," konstatuje Reuters.

Podle AP neexistuje precedent pro to, aby jediný soudce zrušil lékařské rozhodnutí FDA. Podle serveru BBC News by rozhodnutí soudce mohlo omezit přístup k pilulce pro miliony žen. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová uvedla, že krok ohrožuje práva žen v USA.

Krátce po rozhodnutí texaského soudce naopak soudce ve státě Washington, Thomas O. Rice, kterého do funkce jmenoval Trumpův předchůdce Barack Obama, nařídil úřadům v 17 demokraty vedených státech USA, aby nedělaly žádné změny, které by omezily přístup k potratové pilulce mifepristone.

Do složité právní situace se tak dostal FDA. "FDA dostal jeden příkaz, který říká, že nesmí nic dělat, a druhý, který říká, že za sedm dní bude muset zrušit schválení mifepristonu," řekl AP Glenn Cohen, právník z Harvardovy univerzity.

Načasování protichůdných rozhodnutí podle AP ukazuje, o co se hraje necelý rok poté, co Nejvyšší soud USA umožnil jednotlivým státům, aby rozhodovaly o tom, jestli budou potraty povolené, či zakázané. Ve 14 amerických státech jsou od té doby potraty zakázané či nedostupné, zatímco 16 států má zvláštní zákony týkající se potratových pilulek.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv podle BBC mifepristone kontroloval čtyři roky, než ho schválil. Podle údajů FDA v souvislosti s užíváním látky za více než 20 let zemřelo 26 žen, což odpovídá zhruba 0,65 úmrtí na 100.000 potratů s použitím této pilulky. Pro srovnání, v případě běžného užívání aspirinu umírá 15,3 ze 100.000 jeho uživatelů.

Doktoři, kteří kombinaci mifepristonu a misoprostolu předepisují, už dopředu uvedli, že v případě, že první z pilulek bude stažena, budou předepisovat jen tu druhou. Tento přístup je podle AP o trochu méně účinný, ale často používaný v zemích, kde je mifepristone zakázaný nebo nedostupný.

Biden chce nadále bojovat za ochranu práva žen na potrat

Americký prezident Biden chce nadále bojovat za ochranu práva žen na potrat a rozhodování o vlastním zdraví. Uvedl to v prohlášení, v němž jako "bezprecedentní krok, který ženám bere základní svobody," kritizuje rozhodnutí texaského soudce Kacsmaryka.

"Jediný federální soudce v Texasu rozhodl, že lék na předpis, který je k dispozici již více než 22 let, je schválen (Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv) FDA a bezpečně a účinně ho užívají miliony žen u nás i ve světě, by již neměl být ve Spojených státech schválen," začíná své vyjádření Biden.

Pokud by rozhodnutí soudce bylo potvrzeno, mohl by se podle Bidena terčem "politických, ideologických útoků" stát prakticky jakýkoliv lék na předpis. "Žaloba a toto rozhodnutí je dalším bezprecedentním krokem, který ženám bere základní svobody a ohrožuje jejich zdraví," pokračuje demokratický prezident, podle něhož je to další velký krok k celonárodnímu zákazu potratů, o který podle něj usilují republikáni.

"Moje administrativa bude bojovat proti tomuto verdiktu," ujistil a podotkl, že ministerstvo spravedlnosti už podalo odvolání a bude požadovat okamžité pozastavení vykonavatelnosti rozhodnutí. "Viceprezidentka (Kamala) Harrisová a já budeme i nadále v čele boje za ochranu práva ženy na potrat a za právo rozhodovat o svém zdraví. To je náš závazek."

Jedinou cestou, jak zabránit lidem, kteří chtějí ženy připravit o jejich práva, je podle Bidena zvolit takový Kongres, který schválí zákon obnovující precedent vyplývající z případu Roeová versus Wade, což bylo soudní rozhodnutí, kterým Nejvyšší soud USA v roce 1973 legalizoval umělé přerušení těhotenství. Loni ho stejný soud zrušil a rozhodování o legálnosti potratů nechal na jednotlivých amerických státech.