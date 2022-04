Americký Senát potvrdil nástup první černošky do nejvyššího soudu

Washington - Americký Senát schválil do nejvyššího soudu Ketanji Brownovou Jacksonovou, informovala agentura AP. Je první černoškou, která kdy získala post u nejvyšší soudní instance USA. Kandidátku amerického prezidenta Joea Bidena podpořilo 53 senátorů, proti se vyslovilo 47.

Jednapadesátiletou soudkyni federálního systému podpořilo všech padesát demokratů a tři členové Republikánské strany. Svůj hlas jí daly senátorky Lisa Murkowská a Susan Collinsová a jejich spolustraník Mitt Romney.

Brownová Jacksonová bude 116. držitelkou jednoho z devíti křesel v nejvyšší soudní instanci v USA, první černoškou a zároveň teprve šestou ženou v této funkci. Tento post v současné době zastávají tři ženy - Amy Coneyová Barrettová, Elena Kaganová a Sonia Sotomayorová. Poprvé v historii tak v nejvyšším soudu USA současně zasednou čtyři ženy. Prvním černochem, který zastával post v nejvyšším soudu se stal v roce 1967 Thurgood Marshall nominovaný prezidentem Lyndonem Johnsonem.

Brownová Jacksonová do úřadu nastoupí, až půjde 83letý člen liberálního křídla soudu Stephen Breyer koncem června do penze. Nová soudkyně nezmění ideologickou rovnováhu nejvyššího soudu, kde konzervativní členové převažují poměrem šest ku třem. Liberální křídlo soudu by ale vzhledem k svému věku mohla osvěžit, funkci by mohla zastávat desítky let.

"Je to nádherný, radostný a inspirativní den - pro Senát, pro Nejvyšší soud a pro Spojené státy americké," přivítal výsledek hlasování lídr demokratických senátorů Chuck Schumer. Jacksonová Brownová sledovala průběh schvalování v Bílém domě s prezidentem Bidenem.

Brownová Jacksonová se narodila v hlavním městě Washingtonu, ale vyrůstala v Miami. Práva vystudovala na Harvardu. Soudkyní federálního systému je od roku 2013, přičemž loni v létě byla povýšena na místo členky federálního odvolacího soudu pro správní oblast hlavního města USA, který bývá označován za druhý nejvlivnější v celé zemi.

Soudkyně senátorům během několikadenního slyšení řekla, že bude uplatňovat zákon "bez strachu a laskavosti", a ohradila se proti pokusům republikánů vykreslit ji jako příliš shovívavou ke zločincům, které odsoudila.