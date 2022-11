Americký nejvyšší soud povolil Kongresu žádat o Trumpovy daňové záznamy

Washington - Americký nejvyšší soud povolil dnes kongresovému výboru, aby po ministerstvu financí žádal okamžité předání daňové evidence bývalého prezidenta a miliardáře Donalda Trumpa. Ten ve tříletém právním sporu po soudu žádal, aby ministerstvu zabránil odevzdat jeho záznamy Kongresu, protože výbor je podle něj hodlá zveřejnit, píše agentura Reuters.

Ministerstvo financí odmítlo Trumpovu evidenci odevzdat, když byl v Bílém domě. Administrativa současného prezidenta Joea Bidena ale konstatuje, že sněmovní výbor pro způsoby a prostředky, který se zabývá především daněmi a clem, má právo přezkoumat daňová přiznání všech daňových poplatníků včetně prezidenta.

S tím souhlasily soudy nižší instance a nyní i nejvyšší soud. Trump tvrdí, že sněmovní výbor, jehož členové jsou převážně demokraté, překračuje své pravomoci a jeho daňové záznamy chce jen proto, aby je mohl zveřejnit. Uvádí také, že jednání výboru je politicky motivované.

Trump byl prvním americkým prezidentem za posledních 40 let, který nezveřejnil své daňové záznamy ve snaze udržet v tajnosti podrobnosti o svém bohatství a činnosti společnosti Trump Organization, píše Reuters.

Sněmovní výbor prostřednictvím právního spisu nejvyššímu soudu sdělil, že přiklonit se v tomto případu na stranu Trumpa by podkopalo autoritu soudní moci a zavedlo by precedens, který by Kongresu de facto bránil dokončit jakékoli vyšetřování týkající se bývalého prezidenta ve chvíli, kdy by začal tvrdit, že je politicky motivované.

Předseda sněmovního výboru, demokrat Richard Neal, o Trumpovu daňovou evidenci neúspěšně žádal už v roce 2019. Tehdy ministerstva financí a spravedlnosti Trumpovy administrativy ale rozhodla o pozdržení dokumentů. Bývalý ministr financí Steve Mnuchin v té době uváděl, že demokraté je žádají "ze stranických zájmů". Následoval soudní spor, který byl dnes rozhodnut.

Rozhodnutí ve prospěch výboru s demokratickou většinou je pro jeho činnost rozhodující, jelikož Demokratická strana ve volbách 8. listopadu ztratila kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a potažmo i nad výborem zabývajícím se daněmi. Příští sněmovní výbor s republikánskou většinou, který zasedne v lednu, by se tímto případem téměř jistě už nezabýval, píše agentura AP.

Trump minulý týden oznámil, že se v roce 2024 bude potřetí ucházet o prezidentské křeslo. Jeho právní střet se sněmovním výborem ohledně daní je jedním z mnoha, v nichž se miliardář nachází.