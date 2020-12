Washington - Americký ministr spravedlnosti William Barr podal demisi. V dopise zveřejněném končícím prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že pozici opustí 23. prosince.

Trump na twitteru uvedl, že jej s Barrem pojil "velice dobrý" vztah a končícího ministra pochválil za "vynikající práci". Dodal, že úřadujícím ministrem spravedlnosti jmenuje dosavadního Barrova náměstka Jeffreyho Rosena.

Barr ve svém rezignačním dopise uvedl, že Trumpa v pondělí informoval o "přezkumu obvinění z podvodů ve volbách v roce 2020 a o tom, jak bude s těmito obviněními dále naloženo".

Barr v rozhovoru s agenturou AP před dvěma týdny řekl, že ministerstvo spravedlnosti nezaznamenalo žádné důkazy svědčící o rozsáhlých volebních podvodech v prezidentských volbách z 3. listopadu. V těch republikána Trumpa porazil jeho demokratický sok Joe Biden, končící prezident však porážku odmítá uznat právě s odkazem na údajné volební manipulace.

Trump v reakci na Barrovo interview řekl, že ministr spravedlnosti žádné důkazy nehledal a označil to za "zklamání". Trumpův právní tým podle agentury Reuters obvinil Barra, že nepodnikl řádné vyšetřování nebo audit hlasovacích strojů, ačkoliv to při volbách není úkolem ministerstva. Na dotaz, zda má v Barra stále důvěru, Trump tehdy odpověděl: "Zeptejte se mne na to za několik týdnů. Měli by zkoumat všechny podvody."

Trump a další zástupci republikánského tábora se v některých státech snažili do podoby volebních výsledků a do jejich potvrzování zasáhnout prostřednictvím soudů, ty ovšem veškeré argumenty o rozsáhlých volebních podvodech smetly ze stolu. Prezidentovu snahu o zvrácení výsledků nepodpořil ani nejvyšší soud USA.

Bidenovo zvolení 46. prezidentem Spojených států v pondělí potvrdil v hlasování sbor volitelů. Přes magickou hranici 270 potřebných hlasů jej přenesly hlasy 55 volitelů nejlidnatějšího amerického státu Kalifornie. Biden tak míří k celkovému zisku 306 hlasů, po hlasování v Kalifornii už se čekalo pouze na výsledek z Havaje.