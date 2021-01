Americký Kongres po chaosu a násilí pokračuje v jednání

Washington - Americký Kongres znovu zahájil jednání k potvrzení výsledků prezidentských voleb. Jen několik hodin předtím schůzi narušili příznivci prezidenta Donalda Trumpa, kteří obsadili Kapitol. Informovala o tom agentura AP, podle které první námitku proti výsledku hlasování ve státě Arizona téměř jednohlasně zamítl Senát.

Námitku horní komora odmítla poměrem 93 hlasu ku třem. Část republikánských senátorů, kteří plánovali námitku podpořit, změnila názor poté, co Kapitol obsadili Trumpovi příznivci, píše AP.

Předmětem schůze, která začala ve středu odpoledne, je sčítání hlasů volitelů z jednotlivých amerických států. Od poloviny prosince je přitom známé, že v celkovém součtu zvítězil Biden nad Trumpem poměrem 306 ku 232 hlasům.

Republikáni hned zkraje jednání podle očekávání vznesli první námitku, a to proti výsledkům v Arizoně. Obě komory se následně odebraly do svých jednacích sálů, kde měli kongresmani o věci debatovat. Stížnost, jež by v případě schválení vedla k vyřazení hlasů volitelů z daného státu, musí potvrdit obě komory Kongresu, přičemž Sněmovnu reprezentantů ovládají demokraté.

Někteří republikánští poslanci před propuknutím nepokojů naznačili, že hodlají podobné stížnosti jako v případě Arizony vznést i u několika dalších států. Několik z nich po násilí na půdě Kongresu však názor změnilo, a to včetně senátorky Kelly Loefflerové, která ve úterních volbách neobhájila svůj stávající mandát před kandidátem demokratů.

"To, co se v těchto komorách stalo, je neomluvitelné," uvedla Loefflerová, která chystala námitku na výsledek prezidentských voleb ve svém domovském státě Georgia. Stížnosti nepřednesou ani senátoři za Montanu a Indianu.

"Snažili se narušit naší demokracii. Nepodařilo se jim to," uvedl na začátek obnoveného setkání a před hlasováním šéf senátní republikánské většiny Mitch McConnell. Zdůraznil, že započaté jednání nyní Senát dokoná. "Potvrdíme vítěze loňských prezidentských voleb," oznámil. Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer následně nazval Trumpa demagogem a ty, kteří pronikli do budovy, "domácími teroristy".

Poté, co demonstranti vnikli do Kapitolu, proti nim policie použila uvnitř budovy slzný plyn, demonstranti přesto pronikli do jednacích sálů obou komor Kongresu. Několik lidí bylo zraněno, jedna žena zemřela. Desítky lidí policie zadržela.