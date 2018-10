Boise (USA) - Komisař úřadu amerického státu Idaho pro správu divoké přírody Blake Fischer se po návratu z lovecké výpravy do Afriky pochlubil fotografiemi zastřelených zvířat, mimo jiné levharta, žirafy či paviánů, místo pochvaly se mu ale dostalo kritiky a výzev, aby rezignoval. Dnes o tom informovala agentura AP.

Fischer je jedním ze sedmi komisařů, kteří mají v Idahu na starosti kontrolu dodržování loveckých kvót a ochranu zvěře. Právě kvůli skutečnosti, že Fischer podle náplně své funkce by měl s péčí dobrého hospodáře dbát o ochranu divočiny, se mnohým lidem jeho výlet do Afriky nelíbí. Kritici poukazují na to, že lov je v pořádku, pokud vede k populační kontrole zvěře a není jen pouhou zábavou.

"Jsem si jistý, že co jsi udělal, bylo legální, ale legální neznamená, že je to správné," napsal Fischerovi jeho předchůdce Fred Trevey. Doporučil mu, aby z funkce, do kterého ho jmenoval guvernér Idaha, odstoupil. "A ochránil tak pověst komise i lovu jako legitimního nástroje pro kontrolu divoké zvěře," vysvětlil. K Treveyho výzvě se připojili i další bývalí komisaři.

Fischer s manželkou během výletu do Namibie zastřelili nejméně 14 zvířat. Ke zveřejněným fotografiím komisař připojil popisky, které rovněž vyvolaly kontroverze. U zastřeleného levharta napsal, že je to náramné zvíře a že kvůli tomu, že je nočním tvorem, je tato trofej jedinečná. K fotce, na které pózuje se čtyřmi zabitými paviány, připsal, že jeho žena byla v Africe poprvé, proto se nejdříve chtěla dívat, jak on loví. "Tak jsem postřílel celou rodinu paviánů," napsal s tím, že manželka to rychle pochopila.

Později se Fischer vůči kritice ohradil a prohlásil, že dostal seznam zvířat, která mohl odstřelit. Ve výčtu podle něj byl i ceník poplatků za každý kus. K paviánům nicméně poznamenal, že byli zdarma. "Jsou to divná zvířata. Je to primát, není to vysoká," dodal.