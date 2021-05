Americký hudebník Beck potvrdil účast na Metronome Prague pro příští rok

Praha - Americký zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent Jeff Beck potvrdil účast na festivalu Metronome Prague v roce 2022. Již v polovině března pražskou hudební přehlídku pořadatelé z letošního června přesunuli na 23. až 26. června příštího roku. Beck měl být už loni jednou z hlavních hvězd festivalu Metronome Prague, jehož konání nakonec podobně jako letos znemožnila pandemie koronaviru. ČTK o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) teprve v pondělí oznámil, že od pondělí 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu s negativním výsledkem, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. O povolení kulturních akcí, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě rozhodne o týden později.

Beck, který je držitelem osmi cen Grammy a desítek dalších ocenění, by měl v Česku zahrát podruhé. Bude to dlouhých 28 let po jeho pražském klubovém debutu. V nabídce festivalu Metronome Prague doplnil již dříve ohlášené britské indiepopové duo Oh Wonder.

Podle hudebních odborníků je Beck svým experimentátorstvím srovnatelný s osobnostmi typu Davida Bowieho nebo Davida Byrnea. První kytaru vzal do ruky v pubertě a přivydělával si hraním folkové a bluesové klasiky na ulicích. Zároveň ve stejné době objevil experimentální rock Sonic Youth a první hiphopové nahrávky Grandmastera Flashe. V roce 1989 se vydal s kytarou do New Yorku, kde se okamžitě zapojil do klubového dění. Scéna, na které se všechno mísilo se vším a díky rozvoji techniky začala jít do módy tvorba na malých domácích analogových studiích, umožnila Beckovi vydat první nahrávky, původně kazetové, teprve v době jeho slávy reeditované na CD.

Zlom nastal ve chvíli, kdy Beck natočil singl Loser, dodnes jeden z jeho největších hitů. Na jeho základě získal smlouvu s velkým hudebním vydavatelstvím Geffen a natočil první velké album Mellow Gold. A následovalo také první světové turné, jehož zastávka 12. listopadu 1994 v dnes již neexistujícím pražském klubu Belmondo byla prvním vystoupením v Česku.

Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěn na webových stránkách festivalu. Po zkušenostech z posledních dvou let pořadatelé zdůrazňují garanci vrácení vstupného, bude-li konání festivalu jakkoli ohroženo. Do příprav nadcházejícího ročníku Metronome Prague jdou pořadatelé s mottem "Musíme to opravit". Nový vizuál bojuje veselými barvami proti depresi. Součástí vizuálu je umělecký objekt, který pro festival propůjčil sochař a designér Michal Cimala.Největšími hvězdami neuskutečněného loňského ročníku festivalu Metronome Prague měli být americký rapper Macklemore nebo britská skupina Underworld. Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na předloňských přibližně 20.000.

Za první čtyři roky, kdy se akce jmenovala Metronome Festival Prague, ji navštívily hvězdy, jako jsou Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.