Amerického herce Chrise Notha obvinila ze sexuálního napadení další žena

Los Angeles - Newyorská hudebnice obvinila herce Chrise Notha, který se proslavil jako pan Božský v seriálu Sex ve městě, že ji před 20 lety sexuálně napadl a pohrozil jí zničením kariéry, pokud se o setkání někomu zmíní. Informuje o tom agentura Reuters.

Zpěvačka a textařka Lisa Gentileová obvinění proti Nothovi vznesla poté, co časopis The Hollywood Reporter 16. prosince zveřejnil článek o dvou ženách, které tvrdí, že je Noth v roce 2004 a 2015 sexuálně zneužil. Skutečná jména těchto žen list nezveřejnil.

Noth zmíněná obvinění označil za zcela nepravdivá. Jeho zástupci se ke komentářům Gentileové, která hovořila na virtuální tiskové konferenci s advokátkou Glorii Allredovou, nevyjádřili.

Gentileová uvedla, že se s Nothem poznala v roce 1998 v newyorské restauraci, kterou oba navštěvovali. Jednoho večera v roce 2002 jí nabídl odvoz domů a chtěl se podívat na její byt.

Zpěvačka tvrdí, že ji Noth políbil, přitáhl k sobě silou a začal jí sahat na prsa. "Chytla jsem jeho ruce do svých a snažila se to zastavit," uvedla Gentileová. Dodala, že se ji herec poté snažil tlačit ruce ke svému penisu. "Konečně se mi je podařilo odstrčit, dostat se z jeho sevření a zakřičet: Ne, tohle nechci," řekla. Podle zpěvačky Noth naštvaně odešel a druhý den jí zavolal s tím, že jí "zničí kariéru", pokud se o událostech z předchozí noci někomu zmíní.

Noth po prvních dvou obviněních ze sexuálního napadení publikovaných časopisem The Hollywood Reporter uvedl, že "tyto příběhy mohly být z doby před 30 lety nebo 30 dny - ne vždy znamená ne - to je hranice, kterou jsem nepřekročil". Herec zároveň uvedl, že je těžké se "nepozastavit nad načasováním" článku. Patrně tak odkazoval na nedávnou premiéru seriálu A jak to bylo dál... (And Just Like That...), který je pokračováním Sexu ve městě.

Jeho kolegyně ze seriálu Sex ve městě, herečky Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) and Kristin Davisová (Charlotte) v pondělním prohlášení na sociálních sítích uvedly, že je obvinění vznesená vůči Nothovi hluboce zarmoutila.