Americké státy vedené demokraty začínají rušit nošení roušek

Washington - Několik amerických států, v jejichž čele stojí guvernér z řad demokratů, se rozhodlo zrušit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech. Podle deníku The New York Times se chystá oznámit tento krok také guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Povinné zakrytí úst a nosu se stalo jedním ze symbolů odlišeného přístupu k pandemii covidu-19 ze strany demokratů a republikánů, uvedla dnes agentura AFP. Státy vedené republikány totiž většinou takové opatření odmítaly a viděly v něm porušení osobní svobody.

Podle deníku The New York Times se guvernérka Hochulová chystá dnes oznámit uvolnění řady pravidel, a to včetně povinnosti nosit roušky v uzavřených prostorech či se prokazovat covidovým certifikátem v některých obchodech a provozovnách. Uvolněním omezení chce guvernérka snížit napětí, které povinné nošení roušek vyvolalo v některých konzervativnějších částech státu.

New York je ale jen posledním ze států vedených demokraty, jež se chystá oznámit zrušení této povinnosti. Tento týden obdobný krok oznámily New Jersey,Connecticut, Delaware nebo Oregon. Od 15. února přestane povinnost platit také v Kalifornii, kde žije zhruba 40 milionů lidí.

Povinná ochrana úst a nosu ve vnitřních prostorech rozdělila americkou politickou scénu. Proti ppatření převážně vystupovali republikánští politici a významé staty pod jejich vedením, například Texas nebo Florida, ho vždy odmítaly zavést.

Podle agentury AP zrušením této povinnosti politici vysílají signál, že se covid-19 stane součástí běžného života. Často pak argumentují prudkým poklesem případů v posledních týdnech. Počet nových případů nákazy za den klesl v USA na zhruba 300.000 lidí. V polovině ledna při tom činil zhruba 800.000, napsala agentura AFP. S bezmála 909.000 úmrtí jsou Spojené státy zemí s nejvyšším počtem zemřelých v souvislosti s nemocí covid-19.