Americké CDC doporučilo zkrátit izolaci nakažených o polovinu

Washington - Představitelé amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dnes doporučili zkrátit izolaci Američanům nakaženým koronavirem z deseti na pět dní, pokud nemají příznaky. Podobně se má zkrátit také karanténa u lidí, kteří přišli s nakaženým člověkem do styku. Informuje o tom agentura AP.

Nové pokyny jsou podle CDC v souladu s rostoucími důkazy, že lidé nakažení koronavirem jsou nejinfekčnější v období dvou dní před až tří dní po rozvinutí příznaků. Podle agentury AP doporučení také souvisí se stávajícím prudkým nárůstem počtu nakažených, což je poháněno novou vysoce nakažlivou variantou omikron.

První zjištění naznačují, že omikron může způsobovat mírnější onemocnění než dřívější varianty koronaviru. Odborníci však uvádějí, že obrovské množství nově nakažených, kteří musejí do izolace či karantény, ohrožuje provozuschopnost nemocnic, leteckých společností a dalších podniků.

Ředitelka CDC Rochelle Walenská uvedla, že v USA lze očekávat prudký nárůst počtu lidí nakažených omikronem. "Ne všechny tyto případy budou vážné. Ve skutečnosti mnoho z nich bude bezpříznakových," řekla dnes agentuře AP. Dodala, že cílem je nastavit mechanismus, který umožní bezpečné fungování společnosti a bude zároveň v souladu s vědeckými poznatky.

Nové pokyny ohledně zkrácení karantény nejsou nařízením, nýbrž doporučením zaměstnavatelům a místním úřadům, píše AP.

Podle nových doporučení se má nakažená osoba izolovat pět dní místo deseti. Pokud po pěti dnech nevykazuje příznaky,může se vrátit do práce, ale měla by nejméně pět dalších dní nosit všude roušku. Pokud dotyčný příznaky po pěti dnech má, měl by však podle CDC zůstat doma do zlepšení zdravotního stavu, a poté nosit pět dní všude roušku.

Na osoby, které přišly do úzkého kontaktu s nakaženým, ale neměly pozitivní test, se podle pravidel CDC vztahují karanténní pravidla. Dříve CDC uváděla, že nejméně na deset dnů by do karantény měli lidé, kteří nejsou plně naočkovaní. Nyní uvádí, že karanténu mohou vynechat pouze lidé s posilující dávkou, ale budou muset alespoň deset dní nosit roušku.

Agentura AP připomíná, že ukončení izolace či karantény po pěti dnech není bez rizik, jelikož z pozitivního testu nemusí být jasné, kdy se dotyčný infikoval a kdy je nejnakažlivější. Walenská v této souvislosti zdůraznila, že v aktualizovaném doporučení mají roušky zásadní roli.