Americké aerolinky se dohodly s vládou na pomoci

Washington/New York - Velké americké letecké společnosti se v principu dohodly s ministerstvem financí na záchranného balíčku za 25 miliard USD (přes 611 miliard Kč). Pomoc má zajistit, že aerolinky nebudou do října propouštět. Letecký průmysl teď kvůli pandemii způsobené šířením koronaviru zažívá patrně nejhlubší krizi. Dohoda by měla být brzy dokončena a peníze rychle uvolněny, oznámilo v úterý americké ministerstvo financí.

Letecká přeprava osob v USA klesla kvůli dopadům šíření koronaviru o 95 procent. Aerolinky doufají, že do října se situace zlepší, nicméně varovaly, že slabá poptávka po letecké dopravě by mohla přetrvat až do příštího roku, možná i déle. Je proto možné, že budou potřebovat další vládní pomoc, aby přežily.

Pomoc bude zahrnovat kombinaci hotovosti a půjček. Vláda také získá záruky, které bude možné převést na menší podíly v aerolinkách. Až 70 procent ze slíbených peněz na mzdy aerolinky obdrží v hotovosti a nebudou je muset vracet. Menší aerolinky získají až 100 milionů USD, které nebudou muset splatit. Dohoda předpokládá, že největší aerolinky budou muset vrátit 30 procent z obdržené částky a poskytnout záruky, které odpovídají deseti procentům půjčené částky.

Společnosti mohou požádat o částku odpovídající platům a benefitům vyplaceným zaměstnancům ve druhém a třetím čtvrtletí loňského roku. To je pro srovnání částka, která převyšuje současnou tržní hodnotu největších aerolinek American Airlines. Nebudou však smět do 30. září propouštět ani měnit kolektivní smlouvy, a musejí omezit odkupy vlastních akcií, odměny pro vedoucí představitele a dividendy.

S dohodou souhlasilo šest největších aerolinek - American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, JetBlue Airways a Alaska Airlines - a také čtyři další letecké společnosti.

Aerolinky mohou také požádat o půjčku až 25 miliard USD v rámci vládního stimulačního balíčku za 2,3 bilionu USD. Zájem o půjčku už vyjádřily firmy American, Alaska a Horizon, uvedla agentura Reuters.