Americká zpěvačka Suzanne Vega vystoupí v červenci v Brně

Brno - Americká zpěvačka Suzanne Vega 8. července vystoupí na velkém nádvoří brněnského hradu Špilberk. Termín ČTK za promotéry oznámil Petr Novák. Zároveň začal předprodej vstupenek, a to za 1190 korun k sezení.

Šedesátiletá Vega se do Česka vrací opakovaně, loni byla i v Brně, ovšem v netypické úloze vypravěčky v minimalistické opeře Einstein na pláži od Philipa Glasse. Operu koncertně provedli belgičtí umělci, Vega nezpívala, jen recitovala. Naslouchal plný sál brněnského Bobycentra.

Koncert na Špilberku představí americkou hudebnici v její přirozené poloze folkrockové písničkářky, která svou kariéru zahájila na počátku 80. let v newyorských klubech. Ovlivnili ji umělci jako Bob Dylan, Leonard Cohen nebo Joni Mitchellová.

"Svou šarmantní neokázalostí a výjimečným citem pro vykreslení příběhů velkoměsta a poetiky ulice Suzanne Vega získala přízeň publika na obou stranách oceánu," uvedl Novák v tiskové zprávě. K celosvětovým hitům Suzanne Vega patří písně Tom’s Diner nebo Luka.

Její poslední deska Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers vyšla v roce 2016. V květnu do její diskografie přibude živé album An Evening Of New York Songs And Stories.