Američané vyhráli štafetu, Lyles má v Budapešti třetí zlato

Budapešť - Sprinterskou štafetu mužů na 4x100 metrů vyhráli na mistrovství světa Američané v čase 37,38 sekundy. Noah Lyles má po triumfu na stovce a dvoustovce třetí zlatou medaili a je nejúspěšnějším atletem šampionátu v Budapešti. I na stejné trati žen slaví kvarteto Spojených států v rekordu mistrovství 41,03 s.

Švéd Armand Duplantis si zopakoval tyčkařské zlato. Jako jediný zdolal 610 cm a marně se pokoušel o světový rekord 623 cm. Běh na 800 metrů vyhrál Kanaďan Marco Arop a vybojoval pro svou zemi první zlato v této disciplíně. Faith Kipyegonová z Keni zvítězila v běhu na 5000 metrů a po triumfu na 1500 m si zajistila druhé zlato.

Američanka Chase Ealeyová obhájila titul v soutěži koulařek výkonem 20,43 metru. Soutěž desetibojařů skončila dvojitým úspěchem Kanaďanů. Vyhrál Pierce Lepage, který se ziskem 8909 bodů zařadil na páté místo v historických tabulkách, olympijského vítěze Damiana Warnera porazil o 105 bodů.

Američané tradičně na světových šampionátech disponují obrovskou sprinterskou silou, ale za posledních 15 let získali zlato jen jednou - v roce 2019 a Lyles s Christianem Colemanem byli i tehdy při tom. Často je porážely sehranější štafety a ani dnes vítězové nepředvedli ideální předávky, přesto si doběhli pro zlato.

Italové nahrazují individuální rychlost dokonalou souhrou a po olympijském zlatu v Tokiu si doběhli pro stříbro. Jamajka triumfovala naposledy v roce 2015, kdy končila éra Usaina Bolta. Od té doby usilovala o jakoukoli medaili marně, až dnes dosáhla na bronz.

V ženských štafetách se už dvacet let střídají na nejvyšším stupni Spojené státy s Jamajkou. V Budapešti podruhé za sebou triumfovaly Američanky, ale dvě členky stříbrné jamajské štafety rozšířily záviděníhodnou sbírku. Shericka Jacksonová získala jedenáctou a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová dokonce šestnáctou medaili na mistrovství světa.

Duplantis předvedl nadšeným divákům šest bezchybných skoků. O šest metrů se pokoušelo pět skokanů, ale vedle Švéda uspěl jen Filipínec Ernest John Obiena a od loňského bronzu udělal zase krůček směrem nahoru. Pak zkoušel ještě o deset centimetrů výš, ale zatím neúspěšně. O bronz se podělili za výšku 595 cm se stejným zápisem Američan Christopher Nilsen a Australan Kurt Marschall. Francouz Thibaut Collet si zlepšil osobní rekord o osm centimetrů na 590, ale stačilo to jen na páté místo.

Arop, rodák ze Súdánu, přidal k loňskému bronzu nejcennější kov. Nejvyšší muž startovního pole zaútočil 200 metrů před cílem a předstihl Emmanuela Wanyonyiho, který po většinu závodu vedl. Teprve devatenáctiletý Wanyonyi má ještě rezervy v taktice, ale dobře zastoupil svého slavnějšího krajana, obhájce zlata a olympijského vítěze Emmanuela Korira, který vypadl už v rozběhu.

Kipyegonová i na 5000 m v červnu překonala světový rekord, přestože tuto trať běžela poprvé od roku 2015. Diváci v Budapešti viděli další její velký souboj se Sifan Hassanovou z Nizozemska, která po bronzu na 1500 m vybojovala stříbro. Na úvodní desítce upadla, takže z velkých plánů splnila jen část. Třetí doběhla Beatrice Chebetová z Keni, mistryně světa v krosu a loni druhá v Eugene. Obhájkyně titulu a vítězka desítky Gudaf Tsegayová z Etiopie skončil až třináctá.

Američanka Chase Ealeyová obhájila zlato v soutěži koulařek výkonem 20,43 m. V soutěži vedla od prvního pokusu, v němž předvedla své letošní maximum 20,35 m, v páté sérii přidala ještě osm centimetrů. Dvacetimetrovou hranici přehodila ještě Sarah Mittonová z Kanady. Bronz ukořistila Číňanka Kung Li-ťiao a byla to už její jedenáctá medaile z velké akce, včetně dvou titulů mistryně světa a olympijského zlata. Získala ji jen díky lepšímu druhému pokusu.

Lapage už letos Warnera porazil v prestižním desetiboji v Götzisu, v Budapešti se vyhoupl do čela v dnešní první disciplíně a už tuto pozici neopustil. V sedmi disciplínách z deseti byl lepší než loni při druhém místě v Eugene a nasbíral o 202 bodů víc.

Olympijský vítěz Warner se v závěrečné patnáctistovce vrátil na stříbrnou pozici. Bronz získal Lindon Victor z Grenady především díky vynikajícím výkonům v hodu diskem a v oštěpu. Disk poslal do vzdálenosti 54,97 m a překonal tak nejlepší výkon šampionátu, který od loňska držel Jiří Sýkora.

Lídr letošních tabulek Němec Leo Neugebauer, který po prvním dnu vedl o třicet bodů, dnes úplně pokazil úvodní překážky a nakonec se propadl až na páté místo. Dvojnásobný mistr světa a světový rekordman Francouz Kévin Mayer v pátek pro zranění odstoupil už po dvou disciplínách.

Maraton žen na MS vyhrála Shankuleová, Češka Stewartová je šestadvacátá

Maraton žen na mistrovství světa v Budapešti vyhrála Amane Beriso Shankuleová z Etiopie v čase 2:24:23. Její krajanka Gotytom Gebreslaseová k loňskému zlatu přidala stříbro. Česká běžkyně Moira Stewartová obsadila 26. místo časem 2:34:02 jako sedmá nejlepší Evropanka.

V osmičlenné vedoucí skupině, která vykrystalizovala na třicátém kilometru, byly všechny čtyři běžkyně z Etiopie. O tři kilometry později odstoupila Tsegay Gemechuová, která do té doby většinu závodu táhla, a zbývající trio se soupeřkám začalo vzdalovat. Krok s nimi neudržela ani letos nejrychlejší vítězka tokijského maratonu Rosemary Wanjiruová z Keni. Rose Chelimová z Bahrajnu, mistryně světa z roku 2017, už v polovině trati vzdala.

Při posledním stoupání na mostě nastoupila Shankuleová, která v prosinci ve Valencii zaběhla třetí nejrychlejší maraton všech dob (2:14:58). V cíli byla o jedenáct sekund dřív než Gebreslaseová. Třetí doběhla Fatima Ezzahra Gardadiová z Maroka.

Na start se postavilo 77 vytrvalkyň. Stewartová se při premiéře na světovém šampionátu pohybovala ve třetí desítce a cílem proběhla o necelých deset minut za vítězkou. "Jsem spokojená s umístěním. Co se týče umístění, předvedla jsem to, na co mám. Určitě jsem se posunula proti tomu, že jsem sem jela v tabulkách jako nějaká pětašedesátá… Určitě jsem tam předběhla spoustu velkých jmen," řekla Stewartová českým novinářům.

Brzy bylo jasné, že se nepoběží rychle. "První polovina byla taková v pohodě, i když jsme probíhaly v takovém pomalejším tempu. Bylo to za hodinu 15, co jsem koukala, takže to nenasvědčovalo rychlým časům. S tím jsem se rozloučili poměrně brzo. Ale je to světový šampionát, tady se hraje o umístění a s tím jsem spokojená," doplnila česká vytrvalkyně.

Měla radost z umístění mezi Evropankami. "To je pro mě překvapení, ani to nevím, takže určitě velké plus," odvětila, když se to dozvěděla.

Česká čtvrtkařská štafeta mužů vylepšila rekord, na finále to nestačilo

Česká štafeta Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller, Patrik Šorm nepostoupila na mistrovství světa v Budapešti do finále běhu na 4x400 metrů. V prvním rozběhu skončila šestá a ani národní rekord 3:00,99 na postup nestačil. Češi tak nezopakují loňské osmé místo ze šampionátu v Eugene.

Stejně jako bronzový mix rozbíhal závod Krsek a předával na čtvrtém místě. České kvarteto se ale postupně propadalo až na sedmé místo. Další majitel bronzu Patrik Šorm, tentokrát v roli finišmana, měl na letmém úseku 44,44, lepší než postupující Američané a Britové, a ještě předstihl štafetu Trinidadu. Čas 3:00,99 je o 64 setin lepší než dosavadní rekord z finále v Eugene.

Celkově se české kvarteto zařadilo na 12. msto, loni by byl tento čas v rozbězích druhý nejlepší. Šorm nečekal, že bude postup viset až tak vysoko. "Já myslel, že bude stačit tak 3:01,20. Věřil jsem, že když poběžíme pod 3:01, tak postoupíme, zase na druhou stranu, tady je o dost lepší a rychlejší stadion než v Oregonu, takže se tu běhaly ve všech disciplínách 'cajty'," řekl.

Nejrychlejší byli Američané za 2:58,47. Také oni nasadili dva členy zlatého mixu Matthewa Bolinga a Justina Robinson. Zatím dostali volno třetí a čtvrtý z individuální čtvrtky Quincy Hall a Vernon Norwood, s nimi může být štafeta ještě rychlejší.

Finále:

Muži:

800 m: 1. Arop (Kan.), 1:44,24, 2. Wanyonyi (Keňa) 1:44,53, 3. Pattison (Brit.) 1:44,83, 4. Ben (Šp.) 1:44,91, 5. Moula 1:44,95, 6. Sedžatí (oba Alž.) 1:45,08

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 610, 2. Obiena (Fil.) 600, 3. Nilsen (USA) a Marschall (Austr.) 595, 5. Collet (Fr.) 590, 6. Chuang Po-kchaj (Čína) 575.

4x100 m: USA (Coleman, Kerley, Carnes, Lyles) 37,38, 2. Itálie (Rigalli, Jacobs, Patta, Tortu) 37,62, 3. Jamajka (Seville, Forde, Blake, Watson) 37,76, 4. Británie 37,80, 5. Japonsko 37,83, 6. Francie 38,06.

Desetiboj: 1. LePage 8909 b. (100 m: 10,45 - dálka: 759 - koule: 15,81 - výška: 208 - 400 m: 47,21 - 110 m př.: 13,77 - disk: 50,98 - tyč: 520 - oštěp: 60,90 - 1500 m: 4:39,88), 2. Warner (oba Kan.) 8804 (10,32 - 777 - 15,03 - 205 - 47,86 - 13,67 - 45,20 - 490 - 63,09 - 4:27,73), 3. Victor (Gren.) 8756 (10,60 - 755 - 15,94 - 202 - 48,05 - 14,47 - 54,97 - 480 - 68,05 - 4:39,67), 4. Tilga (Est.) 8681 (10,84 - 758 - 15,75 - 205 - 48,58 - 14,68 - 50,57 - 480 - 66,42 - 4:20,73), 5. Neugebauer (Něm.) 8645 (10,69 - 800 - 17,04 - 202 - 47,99 - 14,75 - 47,63 - 510 - 57,95 - 4:43,93), 6. Oiglane (Est.) 8524 (10,94 - 747 - 15,08 - 202 - 48,41 - 14,51 - 40,85 - 510 - 57,95 - 4:43,93).

Ženy:

5000 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 14:53,88, 2. Hassanová (Niz.) 14:54,11, 3. Chebetová (Keňa) 14:54,33, 4. Kipkemboiová (obě Keňa) 14:56,62, 5. Tayeová 14:56,85, 6. Eisaová (obě Et.) 14:58,23.

4x100 m: 1. USA (Terryová, Clarková, Davisová, Jeffersonová) 41,03, 2. Jamajka (Fraserová-Pryceová, Thompsonová, Forbesová, Williamsová) 41,21, 3. Británie (Tagoeová, Philipová, Williamsová, Lansiquotová) 41,97, 4. Itálie 42,49, 5. Polsko 42,66, 6. Německo 42,98.

Koule: 1. Ealeyová (USA) 20,43, 2. Mittonová (Kan.) 20,08, 3. Kung Li-ťiao (Čína) 19,69 (19,67) , 4. Dongmová (Port.) 19,69 (19,63), 5. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,59, 6. Ewenová (USA) 19,51.

Maraton: 1. Shankuleová 2:24:23, 2. Gebreslaseová 2:24:34 (obě Et.), 3. Gardadiová (Mar.) 2:25,17, 4. Salpeterová (Izr.) 2:25:38, 5. Yehualawová (Et.) 2:26:13, 6. Wanjiruová (Keňa) 2:26:32, ...26. Stewartová (ČR) 2:34:02.

Kvalifikace:

Muži:

4x400 m - rozběhy: 1. USA (Bassitt, Boling, Bailey, Robinson) 2:58,47....12. ČR (Krsek, Maslák, Müller, Šorm) 3:00,99 - český rekord - nepostoupili do finále.

Ženy:

4x400 m - rozběhy: 1. Jamajka (Youngová, Pryceová, Salmonová, Williamsová) 3:22,74.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 19,64.