Američané se vydávají volit za hrozby koronaviru a obav z násilí

Washington - Volební den, jaký tu ještě nebyl. Tak popisuje agentura Reuters dnešní vyvrcholení amerických voleb, které dospěly do finále za stupňujícího se šíření koronaviru a známek silného napětí ve společnosti. Lidé dnes přicházeli k hlasovacím místnostem se zakrytými obličeji, deskami z překližky jsou zase zakrytá průčelí mnohých obchodů a dalších podniků. Kvůli možnosti povolebních nepokojů jsou na některých místech v pohotovosti národní gardy.

Podobu hlasování letos výrazně ovlivnila pandemie covidu-19, kvůli níž se omezovaly počty volebních místností a naopak rozšiřovaly možnosti hlasování mimo hlavní termín voleb. Přesto se zřejmě tradičním způsobem do voleb zapojí desítky milionů Američanů. K hlasovacím přístrojům mohli dnes v řadě států lidé chodit od časného rána a na internetu se brzy začaly objevovat fotografie front před školami, knihovnami a dalšími místy, kde se volí.

Roušky a další ochranné pomůcky nejsou během volebního dne jedinou viditelnou připomínkou dramatických událostí, které letos USA zažívají. Po letní vlně bouřlivých protestů za reformu policie jsou v mnohých městech přijímána mimořádná opatření v očekávání nových nepokojů.

"Někteří voliči ve velkých amerických městech viděli zabedněné podniky, přípravu na politicky motivované výtržnosti. Pro volební den ve Spojených státech je to mimořádný výjev, neboť hlasování je zde obvykle poklidné," uvádí Reuters.

Důvodem nových opatření jsou varování před neklidným povolebním vývojem, která v posledních týdnech přicházela od nejrůznějších amerických činitelů či analytiků. Ochranné desky se podle médií objevily na obchodech či bankách od Bostonu, přes Miami až po Kalifornii, podniky na jedné z nákupních tříd v Beverly Hills také stahovaly zboží z výkladů. Kromě toho jsou v několika státech v pohotovosti národní gardy, zatímco okolo Bílého domu byl v noci na dnešek postaven nový plot.

"Volební den vždycky vyvolává úzkost, tento se však zdá být obzvláště znepokojivý," komentuje vývoj deník The New York Times (NYT). Obavy pramení i z výzvy prezidenta Donalda Trumpa a jeho volebního štábu, aby příznivci utvořili "armádu" volebních pozorovatelů. Některé skupiny to vnímaly jako snahu zastrašit voliče druhé strany a Americká unie občanských práv (ACLU) a další podobné skupiny avizovaly, že budou vývoj bedlivě sledovat.

NYT přípravy na volební den hodnotí jako odraz celonárodní nervozity plynoucí z "ostré bitvy" mezi Trumpem a jeho vyzyvatelem Joem Bidenem. "Doufejme, že je to všechno zbytečné," uvedla Kathy Gohariová, která zastupuje prodejce ve zmíněné části Beverly Hills.