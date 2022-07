Američané ovládli stovku na atletickém MS, vyhrál favorit Kerley

Eugene (USA) - Američané ovládli stovku na atletickém mistrovství světa v Eugene. Na domácí půdě vyhrál favorizovaný Fred Kerley (9,86) před Marvinem Bracym a Trayvonem Bromellem (oba 9,88). Kompletní sadu světových medailí v nejkratším sprintu získaly Spojené státy americké potřetí v historii, naposledy to bylo v Tokiu 1991.

Američané obsadili polovinu finále, v němž chyběl překvapivý olympijský šampion z Tokia Marcell Jacobs, který kvůli zranění nenastoupil do semifinále. Pořadí na stupních vítězů bylo nakonec stejné jako mistrovství USA, které se na stadionu Hayward Field v Eugene uskutečnilo koncem června. Lídr letošních tabulek Kerley se protlačil k vítězství a po loňském olympijském stříbru získal světové zlato. Je to jeho druhá medaile z MS, v roce 2019 byl bronzový ještě jako čtvrtkař. Těsně za ním bojovali o stříbro Bracy s Bromellem, ve prospěch prvního jmenovaného rozhodly dvě tisíciny sekundy.

Bez medaile z amerického kvarteta skončil jen obhájce titulu Christian Coleman, jenž obsadil šestou příčku v čase 10,01. Jeho týmoví kolegové se postarali o úspěch, kterého na MS žádná jiná země nedosáhla. "Říkal jsem, že to dokážeme, a my jsme to dokázali," prohlásil v rozhovoru na ploše vítězný Kerley.

Američané kralovali sprintu na MS v době, kdy vyhrával Carl Lewis. Před Tokiem 1991 obsadili kompletní stupně vítězů v Helsinkách 1983. "Každý z nás chtěl zlato. Ale jsem strašně šťastný, že jsme tady doma v Oregonu sklidili všechno," poznamenal k dnešnímu triumfu bronzový Bromell.

V dálce překvapivě triumfoval Číňan Wang Ťia-nan, který se v závěrečné sérii zlepšil z 803 až na 836 centimetrů a posunul se z průběžného pátého místa do čela. Favorité včetně olympijského vítěze Miltiadise Tentoglua na to už nedokázali odpovědět. Řek Tentoglu obsadil druhou příčku za 832 centimetrů. Třetí skončil švýcarský vícebojař Simon Ehammer (816), jenž je vedoucím mužem letošních tabulek.

Pětadvacetiletý Wang Ťia-nan se radoval ze životního úspěchu. Už před sedmi lety byl na domácím MS v Pekingu bronzový, ale od té doby žádnou velkou medaili nezískal. V Eugene navázal na juniorský světový titul, který zde vybojoval v roce 2014.

V kouli si prvním pokusem celé soutěže dlouhým 20,49 metru zajistila titul domácí Chase Ealyová, která získala pro Spojené státy americké první světové zlato v ženské kategorii této disciplíny. Dvojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka Kung Li-ťiao z Číny ji stíhala marně, přiblížila se jí jen na deset centimetrů. Bronz si národním rekordem 19,77 zajistila Nizozemka Jessica Schilderová.

V japonském týmu na MS se rozšířil covid, dva maratonci přijdou o závod

V týmu japonských maratonců na mistrovství světa v Eugene se objevilo sedm případů koronaviru. Pozitivní testy měli podle Světové atletiky dva nejmenovaní závodníci, trenér a další členové doprovodu.

Nakažení putovali na pět dní do izolace, což znamená, že oba vytrvalci přijdou o start na šampionátu. Muži běží maraton dnes, ženy v pondělí. Do závodů jsou přihlášeni japonský rekordman Kengo Suzuki, Gaku Hoši a Jusuke Nišijama a trojice žen Mao Ičijamaová, Mizuki Macudaová a Hitomi Niijaová.

Všichni členové japonské výpravy dostali pokyn, aby se nezdržovali v místnostech se zástupci jiných týmů.

Pozitivní test na koronavirus už v Eugene připravil o start na mistrovství světa britskou výškařku Morgan Lakeovou.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

100 m (vítr -0,1 m/s): 1. Kerley 9,86, 2. Bracy, 3. Bromell (všichni USA) oba 9,88, 4. Seville (Jam.) 9,97, 5. Simbine (JAR), 6. Coleman (USA) oba 10,01, 7. Sani Brown (Jap.) 10,06, 8. Brown (Kan.) 10,07.

Dálka: 1. Wang Ťia-nan (Čína) 836, 2. Tentoglu (Řec.) 832, 3. Ehammer (Švýc.) 816, 4. Massó (Kuba) 815, 5. McCarter 804, 6. Dendy (oba USA) 802, 7. Sríšankar (Indie) 796, 8. Cáceres (Šp.) 793.

Ženy:

Koule: 1. Ealyová (USA) 20,49, 2. Kung Li-ťiao (Čína) 20,39, 3. Schilderová (Niz.), 4. Mittonová (Kan.) obě 19,77, 5. Sung Ťia-jüan (Čína) 19,57, 6. Wescheová (N. Zél.) 19,50, 8. Woodardová (USA) 18,67.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m - semifinále: 1. Seville 9,90.

1500 m: 1. McSweyn (Austr.) 3:34,91, ...31. Sasínek (ČR) 3:39,47 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

100 m: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 10,84.

1500 m - semifinále: 1. Tsegayová (Et.) 4:01,28, ...19. Mezuliáníková 4:07,62, 22. Mäki (obě ČR) 4:21,67 - nepostoupily do finále.