Američan Snowden chce získat ruské občanství

Moskva - Bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, který zveřejnil utajované informace o americké elektronické špionáži a nyní žije v ruském exilu, požádal o ruské občanství. Oznámil to dnes sám na twitteru.

Původní povolení k pobytu v Rusku mu vypršelo v dubnu, kvůli pandemii bylo prodlouženo do června. Rusko mu následně povolilo pobývat na svém území po neomezenou dobu, bez nutnosti žádat o další prodloužení.

Snowden býval spolupracovníkem americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), ale v roce 2013 zveřejnil utajované informace o využívání telefonních záznamů amerických občanů tajnými službami. Je obviněn ze špionáže a krádeže a v USA mu hrozí 20letý trest vězení. Rusko mu po útěku z USA udělilo azyl.

"Po letech odloučení od rodičů nehodláme být s manželkou odloučeni od syna. Proto v této době pandemie a zavřených hranic žádáme o možnost dvojího amerického a ruského občanství," napsal ke své žádosti na twitteru.

V jednom z předchozích rozhovorů Snowden řekl, že se roku 2017 v Moskvě oženil s Američankou Lindsay Millsovou. Britský web MailOnline v říjnu napal, že Millsová na twitteru ohlásila, že se Snowdenem očekávají potomka. Snowden nyní uvedl, že on i jeho žena zůstanou Američany a svého syna hodlají vychovávat s ohledem na hodnoty té Ameriky, kterou milují, včetně práva každého veřejně říkat, co si myslí. "A těším se na den, kdy se budu moci vrátit do Států, aby celá rodina mohla být pohromadě," dodal Snowden.