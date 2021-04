Ambasádu musí opustit dalších 63 Rusů, Moskva protikroky neoznámila

Praha - V dosud nevídané diplomatické roztržce rozhodlo ministerstvo zahraničí o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka. ČR počet diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze srovná podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května. Ruské ministerstvo zahraničí poté sdělilo českému velvyslanci, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak budou stejné. Většina opozice postup vlády chválí, nelíbí se komunistům. Solidaritu ČR v souvislosti s výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích, za kterými podle zjištění českých tajných služeb byla ruská vojenská rozvědka GRU, dnes vyjádřily země NATO. Tři ruské diplomaty vypovědělo Slovensko.

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem začala v sobotu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě.

Dnes v poledne vypršela lhůta, do které Rusko mělo podle požadavku ČR umožnit návrat všech vyhoštěných českých diplomatů na ambasádu v Moskvě. Ruská strana na požadavek do 12:00 neodpověděla. Velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka byl předvolán na ruské ministerstvo zahraničí, kde podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) dostal informaci, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak budou stejné.

Na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu dříve vyhoštěných zůstalo sedm diplomatů a 25 administrativně technických pracovníků, uvedl Kulhánek v České televizi (ČT). Prahu bude muset podle něj opustit 63 zaměstnanců ruské ambasády s rodinami.

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že předneslo Pivoňkovi požadavek, aby byl snížen počet pracovníků české ambasády v Moskvě s přihlédnutím k rozdílným počtům zaměstnanců, kteří jsou najímáni přímo na místě. Podle diplomatických zdrojů ČTK zaměstnává české velvyslanectví v současnosti zhruba 110 ruských občanů, ruská ambasáda v Praze zaměstnává podle dostupných údajů jen asi 15 či 20 občanů ČR.

"Nechci nic zbytečně eskalovat, to není role ministra zahraničí, ale Česko je sebevědomá země a tak se bude chovat," oznámil Kulhánek na tiskové konferenci. Český postup podle něj není namířen proti ruskému národu. "Doufali jsme, že Rusko uzná nepřiměřenost své reakce, ale náš návrh, jak uklidnit situaci, zůstal bez odpovědi," doplnil premiér Andrej Babiš (ANO). O postupu je podle něj plně informovaný prezident Miloš Zeman a podporuje jej.

Podle Kulhánka za Českem stojí celá Evropská unie a Severoatlantická aliance. NATO je podle dnešního společného prohlášení vážně znepokojeno destabilizačními aktivitami Ruska na území aliance. Na jednání aliančních diplomatů zazněl požadavek na podporu fungování oslabené české ambasády v Moskvě či na předvolání ruských velvyslanců v členských zemích, uvedl český velvyslanec při NATO Jakub Landovský.

Česko se snaží docílit také toho, aby spojenci vyhostili část ruských diplomatů. Slovenský premiér Eduard Heger už oznámil vyhoštění tří pracovníků ruského velvyslanectví, informaci o vyhoštění tří slovenských diplomatů z Ruska tamní ministerstvo zahraničí zatím nepotvrdilo. Babiš na twitteru uvedl, že mu v telefonickém rozhovoru přislíbila solidaritu německá kancléřka Angela Merkelová. Rusko by za útok ve Vrběticích mělo zaplatit, prohlásil podle serveru EUobserver mluvčí amerického ministerstva zahraničí.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes prohlásila, že Praha v diplomatickém konfliktu s Moskvou postupuje na objednávku a její počínání nemá nic společného s diplomacií. Podle ní Praha "předvádí performanci" a nesnaží se "normalizovat práci diplomatů".

Případ Vrbětice stále nekomentoval Zeman, jeho mluvčí dřív uvedl, že se prezident vyjádří v neděli. Pokud chce být ČR svobodným a suverénním státem, musí být hrdá, aby dokázala chránit svou integritu a suverenitu, napsal prezidentovi kardinál Dominik Duka. Pražští zastupitelé na začátku svého dnešního jednání uctili minutou ticha památku obětí ruské agrese. Akt se týkal všech obětí, nejen výbuchu ve Vrběticích, při kterém zemřeli dva lidé.

Před ruským velvyslanectvím v Praze od dnešní noci hlídkují policisté. Podle mluvčí pražské policie Evy Kropáčové dohlížejí na bezpečnost v okolí ambasády. Bližší podrobnosti nesdělila. Podle zpravodajky ČTK byl dnes odpoledne před ruskou ambasádou klid. Rusko jako bezpečnostní hrozbu vnímá většina Čechů, zjistil průzkum agentury Median pro Český rozhlas.

Současná krize v česko-ruských vztazích by v případě dopadu na vzájemné obchodní vztahy postihla podle analytiků oslovených ČTK především jednotlivé strojírenské a potravinářské firmy. Celkový dopad na ekonomiku by však nebyl nijak dramatický. Není třeba se totiž obávat ani případného zastavení dodávek zemního plynu nebo ropy z Ruska díky nastaveným obchodním vztahům, které se týkají celé EU. Navíc by přerušení dodávek spíše poškodilo celosvětově důvěryhodnost Ruska jako dodavatele těchto surovin, uvedli analytici.

Lidí z Ruska v ČR přibývá. Na konci března jich tu žilo 44.300, více než polovina trvale. Od roku 2004 se počet Rusů ztrojnásobil, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Rusové také tvoří po Slovácích druhou nejpočetnější skupinu cizinců studujících na vysokých školách v Česku. Loni na vysokých školách v ČR bylo 7526 Rusů, čtyřicetinásobně víc než před 20 lety.