Ambasáda USA vystaví knihu pro kondolence k úmrtí Albrightové

Praha - Americké velvyslanectví v Praze dnes vystaví kondolenční knihu pro lidi, kteří chtějí osobně vyjádřit úctu zemřelé bývalé ministryni zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové. Politička s českými kořeny zemřela ve středu ve věku 84 let. Kondolenční kniha bude přístupná veřejnosti kromě dneška také od pondělí 28. března do středy 30. března, vždy od 13:00 do 16:00.

Kondolenční kniha bude vystavena v prostorách Amerického centra vedle malostranského sídla velvyslanectví. Pravidla ministerstva zahraničí USA vyžadují, aby návštěvníci Amerického centra měli ústa a nos zakrytá respirátorem nebo nanorouškou. Lidé mohou využít rovněž elektronickou kondolenční knihu na adrese https://1url.cz/xKA2B.

Jako šéfku diplomacie si Albrightovou v roce 1996 vybral tehdejší americký prezident Bill Clinton a tento post zastávala poslední čtyři roky jeho administrativy. Byla první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách. "Odchod Madeleine je obrovskou ztrátou pro svět v době, kdy lekce jejího života potřebujeme nejvíc," uvedl ve středu Clinton. Současný prezident USA Joe Biden uvedl, že Albrightová pomohla "změnit chod dějin".

Albrightová se narodila v Praze v roce 1937 v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Vychovávána byla jako katolička. Do Spojených států přišla jako uprchlice v roce 1948. Ministryní zahraničí v Clintonově administrativě byla v letech 1997 až 2001. Předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN. Nadšená americká i česká patriotka, kterou pojilo přátelství s Václavem Havlem, se také zasadila o vstup ČR, Polska a Maďarska do NATO. V roce 2012 jí americký prezident Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, což je ve Spojených státech nejvyšší civilní vyznamenání.