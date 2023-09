Amazon pro centrum v Kojetíně získal 1500 z 2000 pracovníků, nábor pokračuje

Kojetín (Přerovsko) - Internetový prodejce Amazon pro své nové distribuční centrum v Kojetíně získal 1500 z plánovaných 2000 pracovníků. Náborová kampaň pokračuje a v závěru letošního roku by už v kojetínském centru měl pracovat plný počet zaměstnanců. Novinářům to dnes v Kojetíně řekl generální ředitel Amazonu pro ČR Michal Šmíd. V distribučním centru pracují inženýři a odborníci na robotiku, finanční manažeři a IT specialisté i týmy, které chystají, balí a expedují objednávky zákazníků.

Společnost Amazon zprovoznila distribuční centrum v Kojetíně v červnu. "Pořád nabíráme zaměstnance. Začínali jsme pouze s denní směnou, nyní jsme rozjeli první část noční směny a za dva týdny budeme rozjíždět i poslední část noční směny," uvedl Šmíd, podle kterého distribuční centrum postupně najíždí na svoji plánovanou kapacitu. V závěru roku, který bude ve znamení předvánoční špičky, by distribuční centrum v Kojetíně mělo denně odbavit několik stovek tisíc balíčků. Centrum zaměstnává pracovníky z širokého okolí. "Máme osm autobusových smyček, která sváží pracovníky z Brna a okolí, z Přerova, Zlína či Olomouce," podotkl Šmíd.

Čtyřpodlažní budovu v průmyslovém parku na okraji Kojetína pro Amazon postavila společnost Panattoni. Logistické centrum si vyžádalo investici více než pět miliard korun, projekt financovala skupina Accolade. Celková rozloha haly přesahuje 187.000 metrů čtverečních, její půdorys zabírá 51.000 metrů čtverečních. Výška budovy přesahuje v místech, kde vedou schodišťové šachty, 27 metrů. Zaměstnancům práci v logistickém centru v Kojetíně usnadňují speciální robotické jednotky.

Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka (Kojetín 2022) význam této investice přesahuje hranice města i kraje. "Byli jsme vždy nejjižnější výspou Olomouckého kraje a takovou popelkou. Dnes se z nás stalo něco jiného a dává nám to obrovské možnosti ve veřejném sektoru. Máme nachystáno spoustu investic a domníváme se, že budeme mít pro koho. Amazon a navazující dodavatelé k nám přivedou značné množství lidí, o které stojíme," řekl novinářům Ptáček.

Robotické distribuční centrum Amazon v Kojetíně podle starosty výrazně zlepší situaci na místním trhu práce i infrastrukturu ve městě a okolí. Obec investuje do školství, kultury, sportu nebo rozvoje volnočasových aktivit. I díky investici společnosti Amazon byla v Kojetíně nedávno otevřena stanice záchranné služby, o které zástupci města předtím jednali s hejtmanstvím dlouhá léta.

Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě, spolu s firmami Google, Apple a Microsoft patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa. V České republice Amazon působí od roku 2013, celkem investoval přes 26 miliard korun. První distribuční centrum Amazonu bylo v Česku otevřeno v roce 2015 v obci Dobrovíz, nyní v něm pracuje 3000 lidí.