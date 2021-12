Londýn - Britská královna Alžběta II. dnes pronesla velmi osobní vánoční poselství. Vzpomínala v něm na letos zesnutého manžela prince Philipa a vyjádřila pochopení pro lidi, pro něž Vánoce mohou představovat těžké období, protože také přišli o své blízké. Zároveň se však projev 95leté panovnice nesl v optimistickém duchu. Pochválila například angažovanost svého syna prince Charlese a vnuka prince Williama na nedávném klimatickém summitu COP26 ve Skotsku.

Ústředním bodem proslovu královny byla vzpomínka na prince Philipa, který zemřel 9. dubna ve věku 99 let. "Ačkoli je to pro mnohé období velké radosti a veselí, mohou být Vánoce obtížné pro ty, kteří přišli o své drahé. Letos chápu obzvlášť dobře proč," uvedla královna v poselství, které odvysílaly britské televize. "Ale život samozřejmě sestává z posledních rozloučení i prvních setkání. A jakkoliv mně a mojí rodině chybí, vím, že by chtěl, abychom si Vánoce užili," podotkla také.

Úvod poselství podkreslily fotografie zachycující šťastné okamžiky společného života Alžběty II. a Philipa. Královna řekla, že čerpala velkou útěchu z vroucnosti a náklonnosti lidí, kteří ocenili život a práci "mého milovaného Philipa". Během projevu měla na červených šatech připnutou brož, kterou nosila i na líbánkách v roce 1947.

Vánoční poselství bylo pro královnu, která letos několikrát čelila zdravotním problémům, nejvýznamnějším veřejným vystoupením od podzimu. Kvůli nemoci covid-19 letos výrazně omezila svůj vánoční program. Svátky slaví na hradě Windsor u Londýna, namísto východoanglického sídla Sandringham, kde v tomto ročním období pobývá obvykle.