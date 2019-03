Praha - Rozhodnutím Ústavního soudu, který nezrušil zákaz prodeje ve velkých obchodech o některých svátcích, se pro internetového prodejce Alza.cz prakticky nic nemění. ČTK to sdělila mluvčí firmy Patricie Šedivá. Firmě už několikrát uložila Česká obchodní inspekce (ČOI) pokutu právě za otevření ve svátek, kdy to zákon zakazuje. Firma plánuje mít své pobočky, kde to podmínky povolí, otevřené ve svátky i nadále.

Alza.cz už dříve postup ČOI rozporovala, podle ní se zákaz netýká internetových prodejců, zákazníci do poboček chodí jen pro vydávané zboží. Obecně nadále zákon považuje za absurdní. "Současný nález ústavního soudu se týká zrušení zákona, nikoliv však jeho nesprávného výkladu ze strany ČOI," uvedla Šedivá. Podle ní je stále možnost, aby firma podala ústavní stížnost, aby se vysvětlily pojmy "prodej" a "prodejní plocha". "To je zatím ale předčasné, protože nápravu mohou sjednat soudy ve správním soudnictví," dodala.

Firma už podle mluvčí podala tři správní žaloby ke krajským soudům. "Jsme přesvědčeni, že zákon o prodejní době na internetové obchody a jejich výdejny vůbec nedopadá, proto bychom se v případě, že by nám ochranu neposkytly krajské soudy, obrátili s kasační stížností na Nejvyšší správní soud, případně s ústavní stížností na Ústavní soud," řekla. To by však firma mohla podle ní udělat až po všech opravných prostředcích, které zatím nevyčerpala. "I nadále tento zákon považujeme za absurdní, jelikož omezuje lidská práva a svobody," uzavřela mluvčí.

Alza.cz argumentuje i tím, že není prodejnou v pravém slova smyslu. Kupní smlouvy jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti obou stran, a proto mají spotřebitelé zákonný nárok na odstoupení ve lhůtě 14 dní od dodání zboží.

Některé obchodní řetězce ČTK sdělily, že budou rozhodnutí soudu respektovat. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza označil soudní nález za překvapivý, ústavní soudci podle něj nechali v platnosti kontroverzní normu, která trestá prodavače v malých obchodech. Podle mluvčího Penny Marketu Tomáše Kubíka mate zákon zákazníky. "Principiálně také nesouhlasíme s regulací trhu v této podobě," dodal.

Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. V nálezu ústavní soudci zdůraznili význam tradičních svátků a právo zaměstnanců připomínat si je v rodinném kruhu. Porušení zákazu prodeje ve vymezené dny může ČOI pokutovat jako správní delikt až pěti miliony korun, firmě Alza.cz uložila v minulosti několikrát pokutu za několik set tisíc korun.