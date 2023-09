Alternativa pro Německo vede průzkumy v Braniborsku

Berlín - Populistická až krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) je s přehledem nejsilnější politickou stranou ve spolkové zemi Braniborsko, hlas by jí dalo 32 procent lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Infratest dimap pro stanici RBB. AfD je se značným náskokem nejpopulárnější stranou také v Sasku a Durynsku. Volby čekají tyto tři spolkové země na východě Německa příští rok na podzim.

Pro AfD by v Braniborsku hlasovalo 32 procent voličů, což je o devět procentních bodů více než při stejné sondáži v dubnu. Sociální demokracie (SPD) místního premiéra Dietmara Woidkeho, která se ještě loni držela na 30 procentech, by nyní získala 20 procent.

V Braniborsku vládne SPD společně s konzervativní Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Zelenými, pro tyto dvě strany by hlasovalo 18, respektive osm procent voličů. Do zemského sněmu by se podařilo dostat ještě postkomunistické Levici s osmi procenty a Sjednoceným braniborským občanským hnutím/Svobodným voličům (BVB/FW) s šesti procenty.

Podobně suverénně jako v Braniborsku se daří AfD v průzkumech v Sasku a Durynsku. V Sasku by podle aktuální sondáže agentury Insa volilo AfD 35 procent lidí, zatímco vládní CDU premiéra Michaela Kretschmera 29 procent. Ostatní strany by získaly méně než deset procent. Náskok populistů v Durynsku je ještě výraznější, hlas by jim dalo podle Insa 32 procent, vládní Levici pak 22 procent a třetí CDU 20 procent voličů.

AfD se nyní těší rekordní popularitě i na celoněmecké úrovni, podle průzkumů je se zhruba 22 procenty druhou největší politickou silou. Sondáže vede opoziční CDU s 26 až 29 procenty, vládní SPD kancléře Olafa Scholze má 16 až 18 procent. I přes vysokou oblibu je problémem AfD koaliční potenciál, neboť se stranou ostatní politická uskupení odmítají spolupracovat.