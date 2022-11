Alpine chystá také elektrická SUV

Francouzská sportovní značka Alpine, která zatím nabízí jediný model - sportovní kupé se zážehovým turbomotorem, hodlá do konce desetiletí rozšířit své portfolio na minimálně pět aut. Všechno to budou elektromobily.

Až dosud byly známy pouze tři chystané typy vozů. Tím prvním se stane sportovnější verze malého elektrického hatchbacku, který připravuje bratrský Renault, a který bude mít design upomínající na slavný model R5. Ten by se měl na trh dostat v roce 2025. Následovat by měl sportovně střižený crossover a elektrický nástupce současného modelu A110.

Značka se ovšem chce vydat také do segmentu klasických sportovně-užitkových vozů. Generální ředitel skupiny Renault Luca de Meo v rozhovoru pro Automotive News uvedl, že přibližně v roce 2027 by měla Alpine představit SUV v kategorii vozů střední třídy a o rok později ještě větší model.

Zatím nebylo určeno, jakou platformu tyto vozy využijí. Podle de Mea to bude buď ta, kterou vyvíjí aliance Renault-Nissan, případně produkt jiného významného hráče na poli elektromobility. Luca de Meo sice neupřesnil, o jakou značku se jedná, ale nejspíše by to mělo být čínské Geely. S touto společností má Renault vytvořený společný podnik, ve kterém má každá ze stran přesně poloviční podíl.

Navíc, například výše zmiňované nové sportovní elektrické kupé se již nyní vyvíjí s tím, že jeho techniku bude sdílet Alpine i Lotus. Ten je rovněž vlastněný automobilkou Geely.

Značka Alpine má podle představ Lucy de Mea v budoucnosti expandovat mimo Evropu. Například do USA nebo Číny. Vstup na tyto trhy jí má usnadnit stoupající popularita Formule 1, ve které tým Alpine působí.

