Alpine bude mít sedm typů elektromobilů

Francouzská značka Alpine, která je součástí koncernu aliance Renault, v současné době nabízí zákazníkům pouze jediný model – dvoumístné kupé A 110 se spalovacím motorem. Ovšem situace se má, jak magazínu Autocar potvrdil marketingový ředitel značky Bruce Pillard, začít velmi rychle měnit.

Po modelu A 290, který vzniká na základech nového elektrického Renault 5 přijde na trh do roku 2030 dalších šest typ modelů značky Alpine s plně elektrickým pohonem. Jedním z nich bude například náhrada současného spalovacího kupé A 110 elektrickým ekvivalentem. To bude k mání ve verzích kupé i cabrio. Pravděpodobně z něho bude odvozena prodloužená verze se samostatným označením A 310. Uvnitř bude prostor pro čtyři cestující, i když zadní sedačky budou spíše nouzové.

Termín představení je zatím neznámý, ale nejspíše by neměl být příliš vzdálen od premiéry nové elektrické „á stodesítky“. Ve druhé polovině tohoto desetiletí se pak v autosalonech s logem Alpine objeví také rodinný crossover a dokonce velká auta ze segmentů D a E.

Alpine se i v elektrické éře bude držet svého charakteru. To znamená, že nadále půjde o lehká a hbitá auta. Pillard věří, že elektrický pohon nebude pro zákazníky Alpine problémem. „I když je to elektromobil s baterií uvnitř, budete cítit lehkost. To je velmi důležité."

