Allianz Trade: Invaze a covid-19 v Číně zasáhnou globální obchod, ČR nevyjímaje

Praha - Válka na Ukrajině a opětovné šíření koronaviru v Číně zasáhnou světový obchod více, než se dosud čekalo. Podle studie pojišťovací společnosti Allianz Trade, která je světovým lídrem v pojištění pohledávek, se aktuální situace promítne jak do snížení objemu, tak do zvýšení cen. Podle firmy šok důvěry a poptávky by mohl ve vývozu do EU a Ruska znamenat ztrátu až 480 miliard dolarů. Vzhledem ke své exportní povaze podle ní nezůstane stranou ani česká ekonomika, neboť firmy v regionu střední a východní Evropy budou patřit k nejzasaženějším.

Nyní očekáváme, že obchod v roce 2022 vzroste v objemovém vyjádření o čtyři procenta, což však bude o dva procentní body méně, než se očekávalo před válkou. Naopak v hodnotovém vyjádření globální obchod kvůli růstu cen vzroste o téměř 11 procent proti dříve očekávaným 7,2 procenta, uvedla v dnešní tiskové zprávě manažerka české pobočky Allianz Trade Iva Palusková.

Ačkoli Rusko jako trh konečné poptávky podle tiskové zprávy není na globální úrovni největším (v letech 2015 až 2019 představoval ruský trh v průměru jen 1,2 procenta celosvětového dovozu), několikaletá recese, které bude pravděpodobně čelit, by mohla vést ve svém důsledku ke ztrátám v regionu. Nejvíce ohroženými zeměmi jsou přitom Moldavsko, Slovensko, Srbsko, Slovinsko a ČR, kde vývoz přesahuje 1,5 procenta HDP. Z největších vývozců eurozóny patří mezi 20 nejohroženějších zemí Německo a Itálie.

Východní Evropa je také ohrožena z pohledu Ruska jako dodavatele. V tomto případě jsou nejrizikovější odvětví energetiky (například ropa, plyn), kovů (mimo jiné hliník, palladium, nikl) a zemědělsko-potravinářského průmyslu (například pšenice, kukuřice). Více než desetina dovozu přibližně 20 kovů, které mají klíčové využití v dopravních prostředcích, špičkové elektronice (baterie, polovodiče, chytré telefony), stavebnictví a automobilovém průmyslu, totiž do EU směřuje z Ruské federace, upozorňuje Allianz Trade.

Z pohledu globálních dodavatelských řetězců je ovšem ještě problematičtější zhoršující se situace okolo nemoci covid-19 v Číně. Tamní úřady totiž nadále uplatňují politiku nulového výskytu, což by mohlo v krajním případě vést k uzavření čínských přístavů, jako tomu bylo v létě loňského roku. K tomu je podle Allianz Trade připočíst i náklady na logistiku, k jejichž zvýšení by mohlo dojít v důsledku vyšších cen ropy. Financování obchodu se navíc může v roce 2022 stát pro některé vývozce překážkou v souvislosti s vyššími náklady na financování v dolarech, vyššími cenami komodit a sankcemi vůči Rusku. Navzdory pokračujícím otřesům ve světové ekonomice se podle odhadu Allianz Trade totiž americká centrální banka Fed neodchýlí od svých plánů zpřísňování měnové politiky. V souvislosti s tím bude pravděpodobně docházet k posilování dolaru a financování v USD se tak prodraží, uzavřela společnost.

Allianz Trade, dříve Euler Hermes, je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V Česku působí od roku 1997.