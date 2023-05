Allianz: Největším rizikem pro evropské automobilky jsou elektromobily z Číny

Londýn - Největší rizikem pro evropské automobilky jsou elektromobily vyráběné v Číně. V dnes zveřejněné zprávě to uvedla německá pojišťovna Allianz. Pokud politici nepřijmou odpovídající opatření, může čínská konkurence evropské výrobce podle této studie do roku 2030 připravit na zisku o sedm miliard eur (163,5 miliardy Kč) ročně. Českou ekonomiku by podle zprávy mohla čínská konkurence připravit až o 0,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Jako řešení Alianz uvádí reciproční cla na auta dovážená z Číny, zlepšení vývoje materiálů a technologií pro baterie elektrických vozidel a také umožnit čínským automobilkám vyrábět automobily v Evropě.

Evropské automobilky podle zprávy Allianz čelí dvojí hrozbě. Na jednu stranu jim klesá prodej v Číně, kde místní výrobci zvyšují podíl na trhu. Například německá automobilová skupina Volkswagen přišla v prvním čtvrtletí o pozici nejprodávanější značky osobních automobilů v Číně - předstihla ji místní značka BYD. Na druhou stranu roste prodej dovážených elektromobilů vyrobených v Číně, prodej zvyšují jak domácí, tak i západní automobilky.

Čínský automobilový trh je největší na světě, je ale zahlcený elektrickými sportovně-užitkovými vozy (SUV), což vytváří tlak na místní automobilky, aby vyvážely více aut do Evropy. Dovoz elektrických aut do Číny by mohl Evropskou unii v roce 2030 stát přes 24 miliard eur ekonomického výkonu, což představuje 0,15 procenta unijního HDP, uvádí studie.

Nicméně ekonomiky Německa, Slovenska a České republiky, které jsou závislé na automobilovém průmyslu, by mohly čelit ještě většímu dopadu, a to v ekvivalentu 0,3 až 0,4 procenta HDP, píše Allianz ve studii.

"Evropskému automobilovému průmyslu jde o hodně: čtyři z pěti automobilů prodaných v Evropě se montují na místě," uvádí zpráva. Připomíná také, že Evropa se stala cílem čínského vývozu, když ve Spojených státech začal platit zákon o omezování inflace (IRA).

Na letošní rok americký zákon IRA vyžaduje, aby 50 procent komponentů baterií bylo vyrobeno nebo smontováno v Severní Americe, aby bylo možné získat daňovou úlevu 3750 dolarů (přes 80.000 Kč). Dalších 3750 dolarů je letos podmíněno tím, že 40 procent kritických minerálů pochází ze Spojených států nebo od jejich partnera ve volném obchodu. V obou případech se tento poměr s postupem let zvyšuje.