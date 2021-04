AliExpress zboží nedorazilo - jak postupovat a jak získat peníze zpět?

AliExpress je nejoblíbenějším portálem pro nakupování smíšeného zboží z Číny. Má v nabídce vše, na co si jen člověk vzpomene – od oblečení, přes elektroniku, až po potřeby do domácnosti. Přesto se potýká s řadou nedostatků. Tím největším je občasné nedodání zásilky. Jak takovou situaci řešit?

Nedoručení zboží je kromě nízké kvality produktů jedním z nejčastějších problémů, jaký může zákazníka AliExpressu potkat. Právě proto se nedoporučuje objednávat příliš drahé položky a platit za ně dopředu. To se netýká jen asijských e-shopů, ale například i nakupování na eBay.

O tom, že doručení zboží z AliExpressu nebo eBay často provázejí problémy, svědčí i recenze na portálech Tipli a Slevove. Oblíbený portál však sdružuje miliony nejrůznějších obchodníků. Stačí si tedy najít nějakého s vysokým hodnocením a není čeho se bát.

Ochranná lhůta na AliExpressu

Po uhrazení objednávky začíná zákazníkovi běžet tzv. ochranná lhůta, která poskytuje bezpečí pro jeho peníze. Během ní AliExpress drží zaplacenou částku u sebe a prodejci ji nezasílá, dokud zákazník nepotvrdí obdržení zásilky.

V jejím průběhu je zákazník oprávněn řešit problémy s objednávkou. V praxi se jedná o dodání chybného či vadného produktu, ale i o případy, kdy zboží z AliExpressu nedorazilo. Ochranná lhůta končí v den, na který připadá mezní termín pro dodání zásilky. Ten je uveden u každé položky v katalogu.

Nákup i případnou reklamaci usnadňuje i skutečnost, že je AliExpress k dispozici i v češtině. Jazyk lze jednoduše přenastavit kliknutím na příslušnou vlajku ve výběru na hlavní liště portálu. Někteří se domnívají, že české rozhraní najdou na doméně AliExpress.cz, tam se však oblíbený web neukrývá.

Jak postupovat, když AliExpress zboží nedorazilo?

Pokud se konec ochranné lhůty blíží a zboží stále nikde, měl by klient kontaktovat prodejce. A to jednoduše pomocí tlačítka „Contact Seller”, které je k dispozici u dané objednávky v přehledu všech objednávek na zákaznickém účtu.

Může ho požádat o bližší informace k zásilce nebo rovnou poprosit o prodloužení ochranné lhůty. K tomu slouží kolonka „Request to extend Purchase Protection”, kde zákazník vyplní, jak dlouhý odklad si přeje. Doporučuje se alespoň 14 dní. Požadavek se odešle přímo prodejci, který by se měl do 48 hodin vyjádřit.

Pokud prodejce nekomunikuje nebo již ochrannou lhůtu prodloužit nelze (musí to být nejpozději 15 dnů po jejím vypršení), přichází pomocí tlačítka „Open Dispute” na řadu samotná reklamace.

Reklamace zboží na AliExpressu

V dalším kroku zákazník zvolí možnost „Refund Only”, která znamená, že vyžaduje refundaci peněz, aniž by vracel zboží. Tímto způsobem se postupuje tehdy, když zásilka vůbec nedorazila, a nebo přišla poškozená.

Varianta „Return Goods” oproti tomu slouží pro situace, kdy zákazníkovi produkt jednoduše nevyhovuje. Posílá ho proto zpět prodejci a chce vrátit peníze.

Následně se uživateli otevře formulář, v němž specifikuje důvod reklamace. Měl by co nejpodrobněji popsat nastalý problém a v případě vad na zboží připojit i fotografie. Aby vše proběhlo rychle a bez komplikací, je ideální formulář vyplnit anglicky.

Po kliknutí na tlačítko „Submit” se požadavek odešle prodejci, který má na vyřešení 15 dní. Pokud tak neučiní, je reklamace automaticky uznána v prospěch kupujícího.

Vyhodnocení reklamace zboží z AliExpressu

Jak to s reklamací vypadá, může zákazník sledovat na svém účtu v okně „Dispute In Progress”. Stejně tak tam lze v případě potřeby dodatečně doplňovat některé údaje.

O výsledku reklamace bude informován prostřednictvím e-mailu. Pokud nedojde k posunu celé situace a zboží i nadále nepřichází, obdrží zákazník do 3 až 15 dnů na svůj bankovní účet částku ve výši hodnoty objednávky.

Zaměstnanci AliExpressu si mohou v systému zkontrolovat, zda někdo zásilku převzal nebo ne. Pokud tedy balík během vyřizování reklamačního procesu přeci jen dorazí, měl by to klient ohlásit, jinak mu hrozí trvalé zrušení AliExpress účtu.