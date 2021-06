Aliance: Je třeba definovat užitkovou vodu, ušetří se až 40 % pitné vody

Praha - V české legislativě je třeba definovat užitkovou vodu, tedy dešťovou vodu nebo tzv. šedou vodu z umyvadel a sprch pro splachování, praní, závlahu nebo umývání vozidel. Ušetřit by se tak dalo až 40 procent spotřeby pitné vody. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. Podle něj by k tomu pomohlo zavedení definice užitkové vody do zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud chce dnes stavebník do své budovy začlenit některý ze systémů šetrného hospodaření s vodou, musí získat povolení krajské hygienické stanice, upozornil Holub.

"Tím se celý proces výstavby zdržuje. Stavebník navíc nemá jistotu kladného výsledku. Díky ujasnění pravidel budou stavebníci vědět, jaké parametry má užitková voda splňovat, pokud ji chtějí ve své budově využívat k zalévání, splachování nebo například praní," řekl Holub. Detailní parametry užitkové vody, na základě kterých bude zajištěna zdravotní nezávadnost, musí podle něj připravit ministerstvo zdravotnictví.

Česko má podle Holuba velký potenciál pro úsporu vody v budovách. Jako příklad bytových domů s recyklací šedých vod uvedl projekt Botanica K v pražských Jinonicích nebo rekonstrukce panelového domu v Jiříkově. Systémy na recyklaci šedé vody využívají také některé hotely, například Mosaic House v Praze, Bouda v Malé Úpě nebo Galant v Mikulově.

Nejvíce těchto systémů bylo zavedeno v rodinných domech, kde není třeba žádat o povolení hygieniky. "Podstatná část těchto projektů byla podpořena z takzvané malé Dešťovky, tedy Národního programu Životní prostředí. Od doby jejího vyhlášení v září 2017 jsme do dnešního dne přijali na 10.500 žádostí v celkovém objemu dotační podpory ze strany státu za zhruba 425 milionů korun," doplnil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Loni v prosinci prezident Miloš Zeman podepsal novelu vodního zákona, která obecně podporuje snazší využití šedé vody v budovách. Pokud se hygienicky upraví, je možné ji využívat pro splachování, úklid nebo třeba mytí aut.

Záznam tiskové konferenceministerstva životního prostředí a aliance Šance pro budovy můžete sledovat zde:

