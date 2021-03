Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu má v Česku milion lidí

Praha - Alespoň jednu dávku vakcíny proti nemoci covid-19 zatím dostal v Česku víc než milion lidí, obě potřebné dávky má 371.235 obyvatel. Od konce prosince, kdy se v zemi začalo očkovat, podali zdravotníci dohromady téměř 1,38 milionu dávek, minimálně jednou dávkou bylo k pondělnímu večeru očkováno přesně 1,007.422 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Česká republika, kde žije zhruba 10,7 milionu lidí, je při srovnání podílu podaných prvních dávek v populaci v EU desátá. Rada vlády se k debatě o intervalech očkování vrátí za týden.

Přednostně nyní dostávají vakcínu senioři, u nichž je vyšší riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. Očkují se také zdravotníci, záchranáři, další pracovníci kritické infrastruktury a učitelé. I jedna dávka očkování podle odborníků prokazatelně snižuje riziko těžkého průběhu, hospitalizace a smrti. Rada vlády pro zdravotní rizika dnes nerozhodla o tom, zda se má prodloužit interval mezi první a druhou dávkou očkování. K návrhu se vrátí za týden.

Při očkování proti novému typu koronaviru postupuje nejrychleji ze všech zemí Izrael, kde bylo dosud první dávkou vakcíny naočkováno téměř 5,2 milionu lidí, skoro 60 procent obyvatelstva. Ze zemí Evropské unie je na tom nejlépe malá Malta, kde alespoň první dávku vakcíny dosud dostalo 22,5 procenta obyvatel. V Česku dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 9,4 procenta obyvatel, což ji v sedmadvacítce řadí na desáté místo.

V Česku se zatím používají tři vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), obě se podávají ve dvou dávkách. Téměř 80 procent dosud podaných vakcín je od společností Pfizer/BioNTech, přes 13 procent od AstraZeneky a víc než osm procent od firmy Moderna. V dubnu má dorazit očkovací látka od společnosti Johnson & Johnson, která se aplikuje jen jednou.

V pondělí zdravotníci aplikovali 33.331 dávek očkovací látky, to je zhruba o 2800 méně než ve stejný den předchozího týdne. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předpokládá, že v tomto týdnu by mohl počet očkování stoupnout na 60.000 až 70.000 denně, na víc zatím nejsou podle něj vakcíny. Dosavadní maximum podaných dávek za jeden den činí téměř 52.000.

Počátkem března tempo vakcinace zrychlilo, počet dávek podaných tuto neděli byl ale nejnižší od začátku března. Za zpomalením rychlosti očkování mohou být omezené dodávky vakcíny a nutnost jejich šetření pro druhé dávky. Celkem Česko obdrželo podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) 1,513.370 dávek vakcíny, dnes se očekává dalších 124.020 dávek od Pfizeru, ve středu 88.800 dávek od firmy Moderna a ve čtvrtek 9600 od AstraZeneky.

Nejvíc podaných dávek vakcín vykazuje s velkým odstupem před ostatními kraji Praha, kde lékaři a očkovací centra vykázali 252.000 dávek. Následuje Jihomoravský kraj se 164.263 dávkami a Středočeský kraj se 147.668 podanými dávkami. Nejnižší počet vykázaných dávek má Karlovarský kraj, nejméně lidnatý kraj v ČR, do pondělního večera jich v tomto regionu bylo 45.282.

Česko má objednané vakcíny pro asi 11 milionů lidí. Cílem je proočkovat asi 70 procent dospělé populace, což by se mělo podle vlády stihnout do konce letošního léta. Dosud používané vakcíny nejsou určeny dětem.

Rada vlády pro zdravotní rizika dnes nerozhodla o prodloužení intervalu mezi dávkami očkování proti covidu-19. K debatě se vrátí za týden. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Prodloužit odstup mezi první a druhou dávkou navrhují odborníci, k vakcíně by se tak dostalo více lidí a snížila by se zátěž nemocnic. Podle odborníků i jedna dávka prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí.

Podle vakcinologické společnosti může být odstup u očkovacích látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna až šest týdnů. V současné době je u Pfizeru druhý termín přidělovaný zhruba po 21 dnech a u Moderny po 28 dnech. U AstraZeneky by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se zatím k prodloužení intervalu stavěl rezervovaně. Minulý týden uvedl, že by se kvůli tomu muselo přeregistrovat 180.000 lidí a v dubnu by zdravotníci podávali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost očkovacích látek pro nové zájemce.

Vedoucí odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal ale o víkendu řekl, že by se úprava mohla týkat jen těch zájemců, kteří se budou k očkování teprve hlásit.