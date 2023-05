Alcaraz vystřídá po turnaji v Římě Djokoviče v čele světového žebříčku

Řím - Španělský tenista Carlos Alcaraz se v příštím vydání žebříčku ATP vrátí na pozici světové jedničky. K posunu do čela pořadí mu stačilo na antukovém turnaji v Římě nastoupit k dnešnímu utkání druhého kola. V něm dvacetiletý talent porazil krajana Alberta Ramose 6:4, 6:1 a na tenisovém trůnu 22. května vystřídá Srba Novaka Djokoviče.

Z pozice světové jedničky rovněž půjde do grandslamového Roland Garros. Na pařížské antuce se bude hrát od 28. května a Alcaraz chce navázat na krajana Rafaela Nadala, který na turnaji v minulosti získal rekordních 14 titulů.

Šampion US Open Alcaraz sice začal duel s Ramosem ztrátou podání a prohrával 0:2, skóre ale rychle otočil a na kurtu pak jasně dominoval. Vítěznou sérii protáhl na 12 zápasů a rád by na italské antuce zaútočil na třetí turnajový titul v řadě po triumfech v Barceloně a Madridu. Jeho dalším soupeřem může být Jiří Lehečka, kterého čeká duel s Maďarem Fábiánem Marozsánem.

Na první místo světového žebříčku se Alcaraz dostal poprvé loni v září v 19 letech po triumfu na US Open jako nejmladší jednička v historii a držel ho 20 týdnů do ledna. Podruhé se do čela posunul v březnu po vítězství v Indian Wells a vedení uhájil dva týdny.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka): Muži (dotace 7,705.780 eur): Dvouhra - 2. kolo: Alcaraz (2-Šp.) - Ramos (Šp.) 6:4, 6:1, Wolf (USA) - Hurkacz (14-Pol.) 6:3, 6:4, Čorič (15-Chorv.) - Monteiro (Braz.) 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:5), Zapata (31-Šp.) - Kubler (Austr.) 6:4, 6:1, Carballés (Šp.) - Evans (Brit.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:4, Sonego (It.) - Nišioka (25-Jap.) 7:5, 6:3, Davidovich (27-Šp.) - Pella (Arg.) 6:0, 7:6 (7:4). Ženy (dotace 3,572.618 eur): Dvouhra - 2. kolo: Osoriová (Kol.) - Garciaová (5-Fr.) 6:4, 6:4, Kalininová (30-Ukr.) - Keninová (USA) 6:4, 6:2, Wang Si-jü (Čína) - Townsendová (USA) 6:2, 0:6, 7:5, Kuděrmětovová (11-Rus.) - Potapovová (23-Rus.) 7:5, 3:6, 6:1, Haddadová Maiaová (12-Braz.) - Linetteová (17-Pol.) 7:5, 6:4, Čeng Čchin-wen (22-Čína) - Bondárová (Maď.) 7:6 (7:2), 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: N. Kičenoková, Zimmermannová (Ukr./Belg.) - Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) 7:6 (7:3), 3:6, 10:6.